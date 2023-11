Auch in diesem Jahr können Menschen in Mengen, Herbertingen und darüber hinaus anderen zu Weihnachten anonym eine Freude bereiten. Bereits zum sechsten Mal organisieren Rebecca Bold und Selina Kahl eine Geschenk-Aktion für bedürftige und alleinstehende Menschen. Ab Montag hängen im Friseursalon Haarmonie in Mengen und der Fahrzeuglackiererei Kahl in Herbertingen die Sterne mit den persönlichen Wünschen aus. Die beiden Frauen hoffen auf rege Beteiligung, damit jeder Wunsch erfüllt werden kann.

Spendenfreude ist ungebrochen

Viele, die sich einen Stern aussuchen, das Geschenk besorgen und wieder in einem der beiden Geschäfte abgeben, sind Wiederholungstäter. „Wir werden oft schon im Herbst gefragt, ob es die Aktion mit den Sternen wieder gibt“, sagt Rebecca Bold. Die Summe von 25 Euro, die als Obergrenze für die Geschenke festgelegt wurde, können ärmere Familien oder Alleinstehende in Mengen und der Umgebung nicht so einfach zurücklegen. Sie haben am Ende des Monats kaum Geld, um Lebensmittel zu kaufen. Da an Geschenke zu denken, ist utopisch.

An die denken, denen es weniger gut geht

Auf der anderen Seite gibt es genug Menschen, die problemlos 25 Euro zusätzlich ausgeben können. Dass diese sich bei der Weihnachtsaktion solidarisch zeigen und an die denken, die es im Leben nicht so gut getroffen hat, stimmt Rebecca Bold und Selina Kahl immer wieder zuversichtlich.

So viele Sterne sind es in diesem Jahr

Tatsächlich werden es auch jährlich mehr Sterne und damit mehr Geschenke, die verteilt werden sollen. Rund 250 sind es in diesem Jahr. Neben den Kunden des Martinslädles, der Wohnungslosenhilfe und des Frauenhauses in Sigmaringen sind die Bewohner der Einrichtungen der Stiftung Liebenau in Mengen, der Pflegeeinrichtung St. Maria in Hohentengen sowie des Seniorenzentrums in Mengen gebeten worden, ihre Wünsche zu notieren.

Auch kleinere Spenden sind erwünscht

Wenn es um warme Winterkleidung oder Schuhe für Wohnungslose geht, wird der Richtwert von 25 Euro auch überschritten. Dann werden Sterne zusammengelegt oder Beträge aus der Spardose ergänzt, die in beiden Geschäften zusätzlich aufgestellt werden. Hier können auch diejenigen etwas spenden, denen 25 Euro zu viel ist oder denen die Zeit fehlt, ein Geschenk selbst zu besorgen. „Auch viele kleine Einzelbeträge ergeben am Ende ein Geschenk“, sagen die beiden Organisatorinnen.

Abgabefrist ist der 9. Dezember

Wer einen Stern mitgenommen hat, sollte ihn zusammen mit dem verpackten Geschenk bis spätestens zum 9. Dezember wieder in der Fahrzeuglackiererei oder dem Friseursalon abgeben. Dann bleibt genug Zeit, alle Päckchen rechtzeitig vor Heiligabend zu verteilen. Beschenkter und Schenker bleiben jeweils anonym, nur die Organisatorinnen wissen, wie sie die Päckchen über die Nummern auf den Sternen zuordnen können.