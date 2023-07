Die Stadt Mengen ist um ein Traditionslokal ärmer: Die Martinsstube in der Innenstadt hat am Donnerstag zum letzten Mal geöffnet. Etliche Stammgäste kamen noch einmal bei Wirtin Birgit Schmidt vorbei, auch ihr Mann Lars, der jahrelang in der Küche gestanden hat, ist da, um Abschied zu nehmen — nach 25 Jahren Betrieb.

Über viele Jahre ein gutes Team: die Inhaber der Martinsstube Birgit (links) und Lars Schmidt mit Mitarbeiterin Nicole Commandeur. (Foto: Mareike Keiper )

„Seit 4. Juli, seit die Leute wissen, dass wir schließen, ist die Hölle los“, sagt Birgit Schmidt, während sie fleißig Getränke einschenkt und routiniert zu den Kunden trägt, „alle wollten nochmal kommen.“

Melancholie vor der Schließung

Tatsächlich ist die Terrasse an diesem Abend voll besetzt, drinnen lachen und sprechen die Donnerstagsturner. Die Senioren kommen schon von Beginn an, wie sie erzählen — und bedauern die Schließung sehr. „Es ist eine wahnsinnig gute Wirtschaft“, ist zu hören, genauso: „Das ist ein Riesenverlust für die Stadt.“ Als Birgit Schmidt Getränke bringt und das Lob hört, schmunzelt sie. „Ich fehl’ halt schon“, sagt die 53–Jährige.

Es war eine Entscheidung für mich. Birgit Schmidt

Melancholisch, fügt sie später an, sei sie definitiv, und zwar die ganze Woche schon. Doch die Schließung hat Gründe: Seit ihr Mann, früher nebenberuflich Koch im Lokal, nach einer Operation vor einem Jahr ausgestiegen ist und nun nur noch bei Claas arbeitet, stehen Birgit Schmidt und ihre langjährige Mitarbeiterin Nicole Commandeur zu zweit in der Gaststube. „Ich arbeite oft 18 Stunden“, sagt die Chefin.

Neue Jobs mit normaler Arbeitszeit

Das soll sich nun ändern, denn sie und Commandeur fangen beide in der Schunk–Kantine in Mengen an — der Auslöser für die Schließung. „Es war eine Entscheidung für mich“, sagt sie und fügt an, dass sich die Zusage von Schunk gut angefühlt habe. Darüber hinaus freuen sich die Schmidts selbstverständlich auf mehr Zeit mit den Kindern und Enkeln.

Die Donnerstagsturner besuchen das Lokal seit 25 Jahren. (Foto: Mareike Keiper )

Angefangen hat die Geschichte der Martinsstube im Schwarzwald. Dort lernten sich Lars und Birgit Schmidt kennen, während er eine Kochlehre absolvierte und sie sich zur Hotelfachfrau ausbilden ließ. Gemeinsam gingen sie nach Travemünde, wo ein Onkel von der in Sigmaringen aufgewachsenen Birgit Schmidt das Inserat des Mengener Lokals schickte, erzählt Lars Schmidt: „Dann ging es ganz schnell.“ Sie fühlten sich wohl und blieben in Mengen, bauten Stammtische auf und einen Mittagstisch.

Doch die Jugend sei nie da gewesen. „Der Altersschnitt unserer Gäste liegt bei 70 Jahren“, sagt Birgit Schmidt. Viele Stammgäste kommen seit Jahren, sodass die 53–Jährige die meisten gut kennt. „Ich weiß, wie die Leute ticken“, sagt sie zufrieden beim Bedienen.

Einen ehrwürdigen Nachfolger zu finden, ist schwer. Lars Schmidt

Dass das stimmt, beweist Gerda Himmelmann: „Die Wirtin weiß, was ich mag. Wenn ich einen Salat bestelle, bekomme ich zum Beispiel mehr rote Beete.“ Seit acht Jahren komme sie einmal wöchentlich ins Lokal. Für sie ist es „ein Ort zum Wohlfühlen, wie nach Hause kommen, wen man keine Lust hat zu kochen“, sagt sie lachend. Die für sie „beste Wirtschaft Mengens“ schließt — und solches Lob ist an diesem Abend ausschließlich zu hören.

So geht es weiter

Bis 22 Uhr bedienen die Schmidts und Nicole Commandeur noch, dann ist Schluss. Einen Käufer oder Pächter haben sie noch nicht, auch wenn sich die Drei wünschen, dass es für die Mengener im Lokal weitergeht — in ähnlicher Art wie bisher. „Aber einen ehrwürdigen Nachfolger zu finden, ist schwer“, sagt Lars Schmidt.

Fest steht, der Abschied fällt schwer, allen, die an diesem Abend da sind. „Wir trinken später noch ein paar Schnaps darauf“, sagt Birgit Schmidt lachend.