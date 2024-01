So viel Geld bringt die Spinning-Aktion

Der Spinning-Marathon zugunsten der Tierheime in Sigmaringen und Bad Saulgau im Mengener Fitness-Studio Top Five ist ein voller Erfolg gewesen. Jedes der 15 Fahrräder fuhr im Schnitt 20 Euro pro Stunde ein, sodass am Ende eine Spendensumme von insgesamt 2100 Euro erradelt wurde.

Den Anfang machten gleich um 10 Uhr die Mitarbeiter der Firma Späh, die alle Räder für eine Stunde belegten. Danach folgten jeweils Spinning-Stunden, die musikalisch ganz unterschiedlich ausgelegt waren: eine Zeitreise durch alle Musikepochen, Ballermann-Hits, Rock, Techno und am Ende Strampeln im Schwarzlicht zu düsterer Musik. Zwischen den Stunden gab es ein kleines Stärkungs-Buffet.

Verschiedene Sponsoren aus Mengen und der Region hatten sich an der Aktion beteiligt, in dem sie bestimmte Summen pro Rad und Stunde eingesetzt hatten.