Die Sonnenlugerschule und das Seniorenzentrum der Zieglerschen in Mengen wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren. Dafür haben der stellvertretende Schulleiter Thomas Hegele und Einrichtungsleiterin Nicole Findeiß nun eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Das Ziel: Schülerinnen und Schülern Einblicke in den Alltag von Pflegeberufen geben, ohne sie zu überfordern, und so vielleicht auch künftiges Fachpersonal zu gewinnen.

Kontakt wieder intensivieren

Seit das Seniorenzentrum in der Hauptstraße vor fünf Jahren eröffnet wurde, sind immer wieder Schüler der Sonnenlugerschule hier zu Gast gewesen: als Praktikanten oder für Kunst- und Sozialprojekte. „Während der Corona-Pandemie war das leider nicht möglich, aber sobald es ging, haben wir den Kontakt wieder aufgenommen“, sagt Thomas Hegele.

Kompetenzen im sozialen Bereich ausbauen

Er betont, wie wichtig es ist, dass sich die Jugendlichen, die während des „Startklar“-Projekts einen Nachmittag in der Woche im Seniorenzentrum verbringen und diejenigen, die ihr Berufspraktikum machen, in der Einrichtung gut aufgenommen fühlen. „Sie haben klare Ansprechpersonen, die Aufgaben vorbereiten, sodass sich die Jugendlichen gebraucht fühlen.“ Das sei vor allem bei „Startklar“ wichtig, denn dort ginge es darum, vorhandene Stärken und Kompetenzen der Schüler zu stärken und auszubauen. „Das funktioniert nicht, wenn man nur den sprichwörtlichen Besen in die Hand gedrückt bekommt“, so Hegele.

Das machen die Jugendlichen

In diesem Schuljahr sind mit Sophia Markert, Patricia Stavarache, Selina Brügel und Anakin Bischof am Dienstagnachmittag vier Achtklässler als Unterstützung für die soziale Betreuung im Seniorenzentrum dabei. Alle vier haben Stärken im sozialen Bereich und erfahren das nun im Alltag eines Pflegeheims. „Sie helfen beim Verteilen von Kaffee und Kuchen oder Bastel- und Spielangeboten“, sagt Nicole Findeiß. Für die Unterstützung in der eigentlichen Pflege seien sie noch zu jung. „Wer daran Interesse hat, kann diesen Bereich aber zu einem späteren Zeitpunkt gern kennenlernen.“

Was der Leiterin des Seniorenzentrums wichtig ist

Der Leiterin des Seniorenzentrums ist es bei Praktikanten wie Auszubildenden wichtig, ihnen individuell die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln. „In Pflegeberufen sind Empathie, Zuverlässigkeit und die Fähigkeit Regeln einzuhalten wichtiger als Schulnoten“, sagt sie. In Mengen werden gerade zehn junge Menschen ausgebildet. „Die fliegen uns aber nicht zu“, betont sie. „Wir müssen uns aktiv darum bemühen, wenn wir künftig gutes Fachpersonal haben wollen.“ Deshalb versuche sie, wo es geht, mit Vorurteilen gegen Pflegeberufe aufzuräumen. Diese seien nicht immer so schlecht bezahlt wie viele glauben und für Interessierte gebe es auch Karrierechancen.

Welches Angebot es noch gibt

Die Zieglerschen würden außerdem eine zweijährige Ausbildung zum Altenpflegehelfer mit integrierter Sprachförderung anbieten. „Damit reagieren wir darauf, dass sehr viele Bewerber ohne die nötigen Deutschkenntnisse zu uns kommen.“ Verzichten könne man auf diese Kräfte nicht, deshalb müssten sie bestmöglich unterstützt werden.