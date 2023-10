Welche Anlaufstellen es im Kreis für Jugendliche mit Selbstmordgedanken, ihre Freunde und Angehörigen gibt, darüber haben Vertreter der Arbeitsgruppe Suizidprävention in der vergangenen Woche mit Schülerinnen und Schülern aus Mengen gesprochen.

Die Achtklässler aller Mengener Schulen beschäftigten sich einen Vormittag lang mit dem Thema und konnten anschließend an dazu passenden Programmpunkten im Mengener Jugendhaus teilnehmen. „Die Jugendlichen sind konzentriert bei der Sache gewesen und haben sich ernsthaft für die Angebote interessiert“, so das Fazit von Daniela Fiedler, einer der Organisatorinnen der Veranstaltung.

Warum es die Arbeitsgruppe gibt

Gegründet, nachdem es eine erhöhte Zahl an Selbstmorden von Jugendlichen im Kreis Sigmaringen gegeben hat, hat es sich die Arbeitsgruppe zur Aufgabe gemacht, dem Tabu-Thema Selbsttötung Raum zu geben und durch Information und Austausch Präventionsarbeit zu leisten.

„Wenn Kinder in die Pubertät kommen, gibt es viele Veränderungen ‐ nicht nur körperliche“, sagt Daniela Fiedler. Gefühlsschwankungen, neue Perspektiven und Beziehungen fordern die jungen Menschen heraus und stürzen sie manchmal ins Chaos oder eine Krise. „In dieser Phase beschäftigen sich viele mit dem Thema Suizid.“

So sei es gekommen, dass in Mengen ausgerechnet die Achtklässler an diesem Projekttag teilgenommen haben. „Es hätten aber auch genauso gut die Siebt- oder Neuntklässler sein können“, betont Fiedler.

Alle Achtklässler aus Mengen sehen gemeinsam den Film „About a girl“, in dem es um den Selbstmordversuch einer 15-Jährigen geht. (Foto: Arbeitsgruppe Suizidprävention )

Was auf dem Programm stand

Im Schülerhaus auf dem Campus auf dem Sonnenluger schauten die Schüler zunächst gemeinsam dem Film „About a girl“ an, der den Selbstmordversuch einer 15-Jährigen thematisiert. Beim anschließenden Quiz, bei dem es um das Erkennen von Alarmzeichen im Vorfeld eines Suizid und mögliche Beratungsstellen und Lösungsansätze ging, seien alle sehr engagiert bei der Sache gewesen. „Wir hatten die Schüler in vier bunt gemischte Gruppen eingeteilt, die ihre Vertretern auf der Bühne mit farbigen Karten bei den Antworten unterstützen“, so Fiedler.

Wie das anonyme Angebot funktioniert

Sie selbst ist mit [U25] der Caritas Biberach-Saulgau für eins der Beratungsangebote verantwortlich, an das sich Jugendliche ganz anonym über das Internet wenden können. Die Kommunikation läuft über selbstgewählte Spitznamen per Mail. Am anderen Ende sitzt ein gleichaltriger junger Mensch als ehrenamtlicher Berater.

Die „Peers“ ‐ wie sie offiziell genannt werden ‐ haben eine spezielle Ausbildung absolviert und werden von Mitarbeitern der Caritas geschult und begleitet. „Schließlich sollen die ihre ehrenamtliche Arbeit auch verkraften und eine gewisse Distanz wahren können.“ Nicht selten fände eine solche Beratung über einen Zeitraum von bis zu einem halben Jahr statt.

Ob Selbstmord Thema im Jugendhaus ist

In den sechs Jahren, die Stefan Fetscher jetzt das Jugendhaus Mengen leitet, haben sich Gespräche dort nur selten um Selbstmord gedreht. „Natürlich bringen die Jugendlichen solche Themen mit, wenn in ihrem Umfeld etwas passiert ist“, sagt er. „Dann sprechen sie untereinander darüber und wir müssen sensibel dafür sein.“

Das Motto lautet „Lebensfreude“

Das Jugendhaus hat die Angebote am Nachmittag und Abend unter das Motto „Lebensfreude“ gestellt und das Thema Suizidprävention so von der anderen Seite aufgerollt. „Wir haben die Jugendlichen gebeten, sich mit dem, was für sie Lebensfreude ausmacht, als Sprayer auf Duschvorhängen zu verewigen“, sagt Stefan Fetscher. Etwa zehn Teilnehmer, die auch beim Programm am Morgen dabei gewesen sind, hätten mitgemacht. Im Anschluss waren alle zur Jugenddisco eingeladen.

Jugendliche gestalten am Nachmittag vor dem Jugendhaus in Mengen Kunstwerke zum Thema „Lebensfreude“. (Foto: Jugendhaus Mengen )

Alle Aufkleber weg

Aus Sicht der Arbeitsgruppe sei die Veranstaltung erfolgreich verlaufen. „Wir haben den Klassen Poster mit den wichtigsten Beratungsstellen für ihre Klassenzimmer mitgegeben und viele Jugendliche haben sich Aufkleber mitgenommen. Das ist immer ein gutes Zeichen“, sagt Daniela Fiedler.

Offener Umgang erwünscht

Sie würde sich freuen, wenn die Schulen im Landkreis das Thema Suizid weniger tabuisieren und offener damit umgehen würden. „Die Vorstellung, dass mehr Jugendliche auf Selbstmordgedanken kommen, wenn über das Thema gesprochen wird, hält sich hartnäckig“, sagt sie. „Das stimmt nicht. Viel wichtiger ist doch, dass die Jugendlichen wissen, an wen sie sich wenden können, dass es bei den Beratern Schweigepflichten gibt und sie auch anonym über ihre Lage reden können.“

Integration in Projekttage denkbar

An den Mengener Schulen finden regelmäßig Projekttage statt, in die sich Angebote wie die der Arbeitsgruppe Suizidprävention gut integrieren ließen, findet Stefan Fetscher. Er kann sich eine Kombination mit Angeboten des Jugendhauses auch dann gut vorstellen.

Wer zur Arbeitsgruppe gehört

Die Arbeitsgruppe Suizidprävention im Landkreis Sigmaringen existiert seit 2016. Sie setzt sich zusammen aus freien Trägern der Jugendhilfe und möchte mithelfen, durch Aufklärung Suizide zu verhindern. Dies sind das Erzbischöfliche Kinderheim Haus Nazareth, Mariaberger Ausbildung & Service gGmbH, das Familienzentrum Furtmühle, die Stadt Sigmaringen, die Suchtberatungsstelle, die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle sowie die Erziehungsberatungsstelle.

Seit Anfang 2020 ist [U25] Biberach-Saulgau ebenfalls ein Mitglied der Arbeitsgruppe Suizidprävention. Im Februar 2019 wurde ein Leitfaden Suizidprävention veröffentlicht der sich an Fachkräfte und Einrichtungen richtet. Dieser kann über die beteiligten Institutionen bezogen werden.

Wo es Hilfe gibt

Wer von der inneren Verzweiflung und Mutlosigkeit eines anderen Menschen erfährt, muss diese Verantwortung nicht alleine tragen. Die örtlichen psychologischen Beratungsstellen bieten deshalb nicht nur Betroffenen, sondern auch Bezugspersonen ihre Unterstützung an.

Im Landkreis Sigmaringen sind das: Die Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes (07571/730160), die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle Sigmaringen (07571/5787) und im Kontext von Suizidalität und Sucht die Suchtberatungsstelle (07571/1705). Überregional hilft bei Krisen und Selbsttötungsgefahr das Beratungsangebot des AKL (Arbeitskreis Leben e.V.) in Tübingen (07071/19298).

Telefonisch kann die Nummer gegen Kummer (116111 von 14 bis 20 Uhr) und durchgängig erreichbar die Hotline der Telefonseelsorge (0800 1110111) genutzt werden.

Im Bereich der Online-Beratung gibt es mit [U25] ein sehr niedrigschwelliges Beratungsangebot für suizidgefährdete Jugendliche bis 25 Jahren. Speziell ausgebildete Gleichaltrige beraten und begleiten kostenlos und anonym bei Suizidgedanken und Krisen: www.u25-biberach.de.

Akute Suizidalität muss fachärztlich abgeklärt werden und in akuten Notsituationen ist es wichtig, über Notarzt (112) und/ oder Polizei (110) unmittelbar Hilfe anzufordern.