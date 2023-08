So beginnt der Unterricht an den Mengener Schulen

Nach den Sommerferien beginnt am Montag, 11. September, das neue Schuljahr für die Schüler der Mengener Schulen.

Der Unterricht für die Schüler der Astrid–Lindgren–Schule beginnt um 8.20 Uhr und endet um 11.45 Uhr. Für die Schüler der Sonnenlugerschule, der Realschule und des Gymnasiums beginnt der Unterricht ab der Klassenstufe 6 zur ersten Stunde. An den drei weiterführenden Schulen beginnt für die Schüler der Klassen 5 der Unterricht zur zweiten Stunde um 8.20 Uhr (am Gymnasium im Musiksaal, an der Realschule im Aufenthaltsraum, an der Gemeinschaftsschule Sonnenlugerschule im Schülerhaus). Für die Schüler der Realschule endet der Unterricht am ersten Schultag nach den Ferien nach der sechsten Stunde, für die Schüler des Gymnasiums und der Sonnenlugerschule Gemeinschaftsschule nach der fünften Stunde.

Die Schüler der Klassenstufen 2 bis 4 der Ablachschule beginnen den Unterricht um 8.20 Uhr und beenden ihn um 11 Uhr. Für die Schulanfänger findet am Samstag, 16. September, eine Schulaufnahmefeier für geladene Gäste statt.