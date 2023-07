Seniorenzentrum Mengen feiert 5–Jähriges

Bunt und fröhlich feierte das Team des Seniorenzentrums Mengen mit Bewohnerinnen, Bewohnern, Angehörigen, Kollegen und Freunden das fünfjährige Bestehen des in Mengen gelegenen Hauses der Zieglerschen Altenhilfe. Mit Bänken, Tischen und Schirmen wurde der Innenhof zum Festplatz umfunktioniert.

„Herausforderungen müssen immer auch als Chancen gesehen werden“, sagte Sebastian Köbbert, Geschäftsführer in der Altenhilfe der Zieglerschen, in seinem Grußwort. Die vergangenen Jahre seien insbesondere durch die Corona–Pandemie sehr herausfordernd gewesen. Er dankte den Mitarbeitenden des Seniorenzentrum Mengen für ihren tollen Einsatz und Einrichtungsleitung Nicole Findeiß auch dafür, dass sie ihr Team immer in den Vordergrund stelle.

„Pflege ist eine der anspruchsvollsten und wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft“, betonte Nicole Findeiß. Sie bedankte sich bei ihrem Team und allen Beteiligten für die Unterstützung in den letzten fünf Jahren, in denen zahlreiche neue Kontakte entstanden seien und viele Menschen im Seniorenzentrum ihr neues Zuhause gefunden haben.Top gestylt begeisterten die Pflegekräfte anschließend mit einem coolen Tanz und einem fetzigen Song, in dem sie die vergangenen Jahre Revue passieren ließen: „Corona hat es nicht geschafft. Es zog sehr viel von unserer Kraft. Doch es hat uns näher zusammen gebracht und das Team ist in neuer Stärke erwacht“. Mit einem großen Blumenstrauß dankten sie ihrer überraschten und gerührten Chefin für das gute Miteinander.

Unterstützt durch die Neuland–Küche der Zieglerschen betätigte sich im Anschluss Gerhard Straub, Regionalleiter Altenhilfe, als Grillmeister. Bei musikalischer Unterhaltung durch ein Quartett der Musikschule Mengen genossen die Anwesenden den lockeren und schönen Mittag und die leckere Verpflegung.