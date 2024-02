Der Unternehmerdialog der Stadt Mengen findet am Mittwoch, 6. März, statt. Dazu laden Bürgermeister Stefan Bubeck und Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler interessierte Unternehmer ab 17 Uhr zur Firma Schunk ein. Anmeldungen werden noch bis zum 26. Februar entgegen genommen.

Veranstaltung wird gut angenommen

Die Resonanz auf den Unternehmerdialog sei in den vergangenen Jahren sehr positiv gewesen, heißt es in der Einladung. Die Möglichkeit, sich gegenseitig auszutauschen und untereinander kennenzulernen, habe sich bewährt. Außerdem können beim Unternehmerdialog bestehende Kontakte gepflegt, konstruktive Gespräche geführt, aber auch ein Feedback an den Standort und die Stadt selbst formuliert werden.

Betrieb kann besichtigt werden

Markus Kleiner, der Geschäftsführer der Firma Schunk, wird die Teilnehmer um 17 Uhr in der Firmenzentrale in der Lothringer Straße 23 in Mengen begrüßen. Nach einer kurzen Firmenpräsentation findet ab 17.30 Uhr eine Betriebsführung statt. Gegen 18.30 Uhr wird die Veranstaltung mit Impulsvorträgen in der neuen Betriebskantine der Firma Schunk fortgesetzt.

Die Firma Schunk, die ihren Hauptsitz in Lauffen/Neckar hat, ist ein Kompetenz- und Weltmarktführer für Spanntechnik, Greiftechnik und Automatisierungstechnik. Neben einzelnen Hightech-Komponenten liefern sie intelligente Komplettlösungen für Robotersysteme wie auch für unterschiedlichste Produktions- und Automatisierungsprozesse, und dies alles aus einer Hand für individuelle Kundenanwendungen. 1945 von Friedrich Schunk als kleine mechanische Werkstatt gegründet, ist die Firma heute ein internationales Technologieunternehmen mit 3700 Mitarbeitenden in über 50 Ländern - mit Weitsicht geführt in der dritten Generation.

Das sind die Referenten

Als Referent konnte Dr. Sönke Voss, Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben, gewonnen werden. Er wird die Ergebnisse der IHK-Standortumfrage 2022 vorstellen und auf die „Stärken und Handlungsbedarfe der Stadt Mengen vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen“ eingehen.

Die Umfrage zur Standortzufriedenheit wurde von Mitte Februar bis Ende April 2022 mit Unterstützung des EWAS-Instituts für Empirische Wirtschaftsforschung und angewandte Statistik in Hannover durchgeführt.Durch die zeitgleiche Befragung der IHK Reutlingen, Ulm und Bodensee-Oberschwaben liegen insgesamt 4339 Unternehmensantworten für den Regierungsbezirk Tübingen vor. Dadurch lassen sich aufschlussreiche Vergleiche sowohl zu den vorherigen Umfragen als auch zu den Nachbarregionen und anderen Kommunen ziehen.

Als zweiter Redner wird Dr. Patrick Rapp, Landtagsabgeordneter der CDU und Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, einen Impulsvortrag zu dem Thema: „Herausforderungen für die Unternehmen in Baden-Württemberg“ halten.