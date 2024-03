Die Firma Schunk gehört zu den Unternehmen, die an ihrem Standort in Mengen in den vergangenen Jahren enorm gewachsen sind. Während der Corona-Pandemie wurden eine neue Halle und ein Entwicklungszentrum fertig gestellt, seit September vergangenen Jahres ist die neue Kantine für Mitarbeiter in Betrieb. Kein Wunder, dass die Führungen durch den Betrieb beim Unternehmerdialog der Stadt Mengen auf großes Interesse stießen. Mit 144 Anmeldungen konnten Bürgermeister Stefan Bubeck und Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler ein Rekordergebnis verzeichnen.

Großes Interesse an den Betriebsführungen

550 Mitarbeiter beschäftigt Schunk in Mengen, 47 von ihnen befinden sich in einer Ausbildung. Fast 90 Prozent wohnen innerhalb eines Umkreises von 20 Kilometern. Einige von ihnen haben am Mittwoch gemeinsam mit Geschäftsführer Markus Kleiner durch die beeindruckenden Produktionshallen geführt. Fotografieren war den Besuchern nicht erlaubt, schließlich ist Schunk seinen Kunden in Bezug auf die hier hergestellten Greifer, Werkzeughalter und automatisierte Wechselsysteme zu Verschwiegenheit verpflichtet.

So modern ist der Betrieb

„Es riecht hier gar nicht mehr so, wie man es aus metallverarbeitenden Betrieben kennt“, fand Thomas Hegele, der stellvertretende Schulleiter der Sonnenlugerschule. An der Gemeinschaftsschule ist man froh, ein solches Unternehmen als Bildungspartner an Board zu haben. Wer hier eine Ausbildung zum Mechatroniker oder Produktdesigner macht, arbeitet mit den modernsten Maschinen und Programmen.

Im Gegenzug muss er sich aber auch bei Arbeit im Büro mit der sogenannten Clean Desk Policy anfreunden, bei denen der Schreibtisch zum Feierabend leer und sauber zurückgelassen wird, sodass am nächsten Morgen dort jemand anders arbeiten kann. „Alle Schreibtische und Stühle sind gleich, ich sitze auf demselben Modell wie Markus Kleiner“, sagte Vertriebsleiter Markus Michelberger während der Führung.

Kantine ist Schauplatz des zweiten Teils

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und attraktiv für die Mitarbeiter zu sein, gibt es bei Schunk nicht nur ein umfassendes Weiterbildungs- und Freizeitprogramm, sondern seit Herbst auch eine eigene Kantine. Dafür hat das Unternehmen 6,8 Millionen Euro investiert. Da sie 250 Mitarbeitern während der Mittagspause Platz bietet, war es diesmal möglich, auch den zweiten Teil des Unternehmerdialogs bei der gastgebenden Firma stattfinden zu lassen.

So fällt die Standortumfrage aus

Nachdem Staatsekretär Patrick Rapp krankheitsbedingt hatte absagen müssen, bestritt Sönke Voss, der Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben den Vortragsteil allein. Er stellte die Ergebnisse der 2022 durchgeführten Standortumfrage vor und warf dabei auch einen Blick auf die Ergebnisse aus Mengen. Die 36 Teilnehmer aus dem Gemeindegebiet gaben ihrem Standort mit 2,46 auf einer Skala von 1 (unzufrieden) bis 4 (zufrieden) eine über dem Kreisdurchschnitt von 2,37 liegenden Wert. Bessere Bewertungen erhielten beispielsweise Pfullendorf (2,6) oder Ehingen (2,52).

Damit sind die Unternehmen in Mengen zufrieden

Zufrieden sind die teilnehmenden Unternehmer mit den Einkaufsmöglichkeiten, den Sport- und Freizeitmöglichkeiten sowie der Sicherheit der Stromversorgung. Letzteres ist vermutlich dem Umfragezeitpunkt nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine geschuldet. Auch mit der Erreichbarkeit der Verwaltung und der Dauer von Verfahren sind die Firmen zufrieden.

Hier ist Verbesserungsbedarf

Sie wünschen sich aber ein offeneres Ohr der Verwaltung für die Belange der Wirtschaft. Unzufrieden sind sie außerdem mit der Breitbandversorgung und der Mobilfunkabdeckung, der Verfügbarkeit von Fachkräften, dem Kulturangebot und der medizinischen Versorgung.

Austausch steht im Vordergrund

Großen öffentlichen Diskussionsbedarf sahen die Teilnehmer des Unternehmerdialogs anschließend nicht. Das mochte an den in Sichtweite angerichteten Häppchen und auch der Tatsache gelegen haben, dass man sich gern über die überraschende Nachricht, dass der Bürgermeister nicht mehr kandieren wird, austauschen wollte.