Schülerinnen begeistern bei Jugend musiziert

Am vergangenen Wochenende fand der Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ für die Teilnehmer des Landkreises Sigmaringen sowie der Bodenseeregion statt. In den unterschiedlichsten Wertungskategorien und Besetzungen stellten sich die Musikerinnen und Musiker der Jury, um sich ihre Leistungen bewerten zu lassen und bestenfalls eine Weiterleitung in die nächste Wettbewerbsrunde zu erzielen.

Von der Jugendmusikschule Mengen waren drei Schülerinnen beim Wettbewerb vertreten. Sie konnten sich ebenso wie ihre Lehrer über hervorragende Ergebnisse freuen, wie die Jugendmusikschule mitteilt.

Die Trompeterin Charis Frick war eine der jüngsten Teilnehmerinnen am diesjährigen Wettbewerb und erhielt für ihr Programm von den Juroren einen ersten Preis verliehen. Ebenfalls in der Kategorie Blechblasinstrument (Solo) mit Klavierbegleitung nahm in der Altersgruppe vier Amelie Frank am Wettbewerb teil. Ihr Programm aus vier Stücken wurde von den Juroren gleichermaßen mit einem ersten Preis honoriert. Beide erhalten ihren Unterricht in der Blechbläserklasse von Helmut Müller.

In der Kategorie Holzblasinstrument (Solo) mit Klavierbegleitung trat aus der Querflötenklasse von Monika Etter die Schülerin Klara Eminger an. Ebenso wie die zwei Trompeterinnen spielte sie ein vielfältiges Programm. Auch ihr Vortrag wurde von den Juroren mit einem ersten Preis sowie der Weiterleitung zum Landeswettbewerb ausgezeichnet. Dieser findet Mitte März in Offenburg statt.

Den feierlichen Abschluss des diesjährigen Regionalentscheides bildet das Preisträgerkonzert aller Teilnehmer aus dem Landkreis Sigmaringen. Dieses findet am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr im Bürgerhaus Mengen-Ennetach statt. Bei diesem Konzert werden zahlreiche Wettbewerbsteilnehmer Ausschnitte ihres Programms aufführen. Das Konzert ist öffentlich und es ist keine Platzreservierung notwendig. Der Eintritt ist frei.