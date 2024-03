Als sinnstiftend und erfüllend hat Stefan Bubeck seine Zeit als Bürgermeister in Mengen empfunden. Aber aus als zeitintensiv und kräftezehrend. Wie der 54-Jährige seinen Mitarbeitern, den Gemeinderäten und der Landrätin am Dienstag in einer Mail mitteilte, habe er sich dazu entschieden, nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung zu stehen.

Im Juli stehen in Mengen Bürgermeisterwahlen an. Er habe jetzt das richtige Alter, um noch einmal „eine neue, insbesondere berufliche Lebensperspektive“ kennenzulernen. Andere politische oder öffentliche Ämter schließt er in dem Schreiben aus, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt.

Viele Anfragen in den vergangenen Wochen

Die Wiederwahl für eine dritte Amtszeit wäre Stefan Bubeck wahrscheinlich recht mühelos gelungen, hätte er erneut kandidiert. Dass er sich selbst aber nicht ganz so sicher war, ob er das auch wirklich will, hat sich an seinen ausweichenden Antworten in den vergangenen Wochen gezeigt.

Viele Mitarbeiter und Einwohner hatten von ihm die Bestätigung einer erneuten Kandidatur hören wollen und sich gewundert, dass Bubeck sie vertröstete.

Frauenpower in der Stabstelle des Bürgermeisters. Stefan Bubeck mit (v.l.): Pressesprecherin Anne Laaß, der Nachhaltigkeitsbeauftragten Tanja Japs, der Verwaltungsfachangestellten Maxima Göggel und Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler. (Foto: Gabriel Reiner )

Jetzt gibt es Gewissheit: Am 5. Oktober ist für Stefan Bubeck Schluss. Dann endet seine zweite Amtszeit in Mengen. Bis dahin wolle er sein Amt mit „viel Herzblut und vollem Engagement“ ausüben und anstehende Entscheidungen weiterhin mit dem Gemeinderat zum Wohle der Stadt treffen.

Das Ziel: weniger Zeit im Job verbringen

Wie es beruflich für ihn ab November weitergeht, dazu möchte er aktuell noch nichts sagen. Klar sei aber, dass seine neue Betätigung in seiner Vorstellung „in der Intensität, in der Anzahl der Wochenstunden, insbesondere in der Anzahl der Abendtermine eben nicht mehr im Durchschnitt über 200 Abende im Jahr betragen und nicht mehr unzählige Wochenenden in Anspruch nehmen“ werde.

Wie er in seinem Schreiben betont, habe er das über alle Jahre als Teil seiner Berufung als Bürgermeister stets gern gemacht.

Wie er zu anderen politischen Ämtern steht

„Um weitere Spekulationen gar nicht erst aufkommen zu lassen, möchte ich gleich klar sagen, dass ich kein anderes politisches oder öffentliches Amt anstrebe“, schreibt er und adressiert damit auch diejenigen, die ihn schon als neuen Landtags- oder Bundestagsabgeordneten gehandelt haben.

Stefan Bubeck bei seiner Wiederwahl als Bürgermeister im Jahr 2016. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Eine Ausnahme macht er dann aber doch: Für eine Amtszeit möchte er noch Kreisrat sein, um als stellvertretender Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion die Interessen der Stadt Mengen in Sachen medizinischer Versorgung, öffentlicher Personennahverkehr und den beruflichen Schulen im Kreis zu vertreten.

Dies könne eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger leider nicht, da die Kommunalwahlen bereits vor der Bürgermeisterwahl stattfinden. Mengen sei für ihn zur Wahlheimat geworden, er wolle in der Stadt - in der er auch gerade ein Eigenheim baut - wohnhaft bleiben.

Wertschätzung und Motivation

In seinem Schreiben blickt Bubeck auch auf die vielen Projekte zurück, die er in den vergangenen knapp 16 Jahren als Bürgermeister gemeinsam mit Gemeinderat und Stadtverwaltung in Mengen bewegen konnte.

Dies sei nur dank der guten Zusammenarbeit innerhalb des Rathauses und des Gemeinderats möglich gewesen, wo er sich - wie auch von der Bürgerschaft - wertgeschätzt und motiviert gefühlt habe. Bevor er in Mengen gewählt wurde, war Bubeck neun Jahre lang Bürgermeister in Hettingen.

Auch andere Bürgermeister hören auf

Stefan Bubeck ist nicht der erste Bürgermeister im Landkreis Sigmaringen, der sich vor Erreichen des Rentenalters neu orientieren und dem Rathaus den Rücken kehren möchte.

Bingens Bürgemeister Jochen Fetzer hört Ende des Monats frühzeitig auf, Hettingens Bürgermeisterin Dagmar Kuster tritt Ende April zurück und Peter Rainer hat in Hohentengen das angekündigt, was Jochen Spieß in Krauchenwies bereits vollzogen hat: Er wird zur nächsten Bürgermeisterwahl im Herbst nicht mehr antreten.