Die Firma Schanz schließt ihren Grillshop in der Rosenstraße. Neun Jahre lang haben Interessierte in der Mengener Innenstadt alles gefunden, was sie sich zum Thema Grillen nur vorstellen können. Spezialisiert war das Geschäft auf die Marke Weber, von der es neben Grillgeräten auch diverses Zubehör, Porzellan, Kochbücher und Gewürze gibt.

Geöffnet hat der Laden jetzt nur noch donnerstags, freitags und samstags zum Räumungsverkauf. Wie lange noch, das hängt vom Erfolg des Abverkaufs ab.

Darum ist die Entscheidung folgerichtig

Hintergrund der Schließung ist laut Paul Schanz, einem der verantwortlichen Geschäftsführer des Unternehmens, die Konzentration des Sortiments. Der Verkauf von Grillartikeln sei nach wie vor ein Saisonthema, die Nachfrage konzentriere sich hauptsächlich auf den Frühling und den Sommer.

Das Stammhaus der Firma Schanz hat die letzten Jahre leergestanden, der Grillshop befindet sich im gelben Haus im Hintergrund in der Rosenstraße. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Ursprünglich verfolgte man die Strategie, in der Sommersaison Grillgeräte und Gartenmöbel anzubieten und im Winter Herde und Öfen. „Da Gartenmöbel und Öfen bereits seit längerer Zeit nicht mehr vertrieben werden, ist der jetzige Schritt aus kaufmännischen Erwägungen folgerichtig“, so Schanz. Ziel sei es, das vielfältige Sortiment zu straffen und in den verbleibenden Bereichen die gewünschten Dienstleistung optimal auf die Kundschaft abzustimmen.

Konzentration auf zwei Bereiche

Mit dieser Entscheidung zieht sich Schanz aus der Innenstadt zurück und konzentriert sich ganz auf den Fachmarkt im Obereschring und den Stahlhandel in der Ziegelgärtenstraße. Im Fachmarkt werden Werkzeuge und Maschinen für Handwerker angeboten, es gibt Eisenwaren, Beschläge und Artikel aus den Bereichen Sanitär, Arbeitsschutz und Garten.

„Unser Stahlhandel wurde zuletzt um eine Lagerhalle mit zwei Krananlagen erweitert, um den Anforderungen unserer Kunden aus Industrie und Handwerk weiterhin gerecht zu werden“, berichtet Schanz.

Das passiert mit den Mitarbeitern

In diesen Bereichen werden auch die langjährigen Fachkräfte unterkommen, die durch die Schließung des Grillshops betroffen sind. Dabei handelt es sich um eine Vollzeit- und drei Teilzeitkräfte.

So sieht es an der Hauptstraße 73 aktuell aus: Das Stammhaus der Firma Schanz ist abgerissen worden. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Die älteren Mengener werden sich erinnern, wie Schanz in seinem Stammhaus in der Hauptstraße 73, das gerade abgerissen worden ist, ein umfangreiches Sortiment an Hausrat- und Eisenwaren sowie Öfen, Kohlen, Heizöl, Drahtwaren, Wintersportartikel, Gartenmöbel und Holzzuschnitte angeboten hat. 1983 zog dieser Bereich in das gelbe Gebäude in der Rosenstraße 15 um und bot auf drei Etagen mit dazugehörigem Lager Eisenwaren, Beschläge, Werkzeuge und Sanitär an.

Hausrat, Conceptstore, Grillshop

In der Hauptstraße konzentrierte man sich auf Hausrat, Glas und Porzellan und gestaltete das Geschäft 2006 zu einem Conceptstore „Wohn-Gartenlust“ mit Lifestyle-Sortiment, Gartenmöbeln und Grillgeräten um. „Weber-Grillgeräte haben wir schon seit dem Marktantritt von Weber in Deutschland im Sortiment“, so Paul Schanz. Daraus entwickelte sich dann der reine Grillshop, der 2015 so umbenannt wurde.

Das Eisenwarensortimentes war bereits 2001 aus der Rosenstraße in den heutigen Fachmarkt im Obereschring umgezogen, in der Rosenstraße gab es Gartenmöbel und Kaminöfen. Um das Stammgebäude verkaufen zu können, ist der Grillshop vor ein paar Jahren in dieses Gebäude umgesiedelt.

Ständig im Wandel

Handel ist Wandel - dieses Motto passt rückblickend auf die vielen Entscheidungen, die die Familie Schanz treffen musste, um ihr Angebot ständig an die Wünsche der Kunden und die Marktlage anpassen zu können.

Auf dem Gelände des ehemaligen Stammhauses wird das Bauunternehmen von Manfred Löffler ein neues Wohn- und Geschäftshaus errichten. Was aus dem bald leerstehenden Gebäude in der Rosenstraße wird, steht noch nicht fest. Aber es werden laut Paul Schanz schon Pläne für die künftige Nutzung geschmiedet.