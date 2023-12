Roboter sollen Arbeit der Bauhofmitarbeiter übernehmen

Die Sportplätze in Ennetach, Rulfingen, Rosna und das Stadion des FC Mengen sollen künftig von Mährobotern gepflegt werden. Der Gemeinderat der Stadt Mengen gewährt den Vereinen für die Anschaffung der Geräte einen Zuschuss in Höhe von insgesamt 48.300 Euro. Außerdem sollen sie einen Zuschuss zu den Unterhaltskosten von jährlich 800 Euro pro Roboter erhalten.

So viel Aufwand für die Rasenpflege

Bisher sind die Sportplätze von Mitarbeitern des Bauhofs gemäht worden. Dabei entstand der Stadt ein Kostenaufwand von etwa 16.700 Euro im Jahr. Vor dem Hintergrund, dass der Bauhof in manchen Zeiten an seine Kapazitätsgrenzen stößt und nicht immer dann zum Mähen kommt, wenn es die Vereine für sinnvoll erachten, sei der Wechsel auf Mähroboter praktisch und zeitgemäß, hieß es im Rat.

So teuer ist ein Roboter

In Rulfingen haben sich die Pflegekosten um mehr als die Hälfte reduziert, nachdem ein Mähroboter für eine Saison im Einsatz war. Der FC Mengen, der TSV Rulfingen, der SV Ennetach und der FV Weithart haben sich deshalb abgesprochen und sind mit ihrer Idee auf die Stadtverwaltung zugekommen. Der SV Ennetach hat Mähroboter auf seinem Gelände getestet und die Anschaffung empfohlen. Sie haben eine Flächenleistung von 36.000 Quadratmeter und kosten mit Installation und Garage 13.800 Euro.

Wo der Bauhof weitermäht

Da die Sportflächen in Ennetach über der für die Roboter empfohlenen Flächenleistung liegen, werden hier zwei Mähroboter benötigt. Für die Sportplätze in Rulfingen, Rosna und dem Stadtion in Mengen reicht jeweils ein Mähroboter. „Die restlichen Trainingsplätze in Mengen wird weiter der Bauhof mähen“, so Bürgermeister Stefan Bubeck in der Sitzung.

Das zahlt die Stadt

Weil der Mähaufwand für die Bauhofmitarbeiter wegfällt und die Vereine sich selbst um Wartung und Unterhalt der Roboter kümmern sollen, übernimmt die Stadt die Kosten der Anschaffung, die nicht durch Zuschüsse des Württembergischen Landessportbunds gedeckt werden, was einer Gesamtsumme von voraussichtlich 48.300 Euro entspricht.