Um die bereits bewilligten Zuschüsse des Landes aus dem Sanierungsprogramm „Innenstadt“ noch abrufen zu können, müssen die Gebäude am Riedlinger Tor in Mengen bis Mitte Februar 2024 abgerissen werden.

Weil die Fördermittel aber nur an Grundstückseigentümer - hier die Stadt Mengen - ausbezahlt werden, muss der Abbruch anders als geplant zunächst aus der Stadtkasse bezahlt werden. Deshalb hat der Gemeinderat das Bauunternehmen Löffler, das am Riedlinger Tor neue Wohn- und Geschäftshäuser errichten wird, mit den Abbrucharbeiten in Höhe von 227.900 Euro beauftragt. Der Zuschuss des Landes wird 60 Prozent betragen.

Wie der Verkehr umgeleitet werden soll, steht noch nicht endgültig fest. Wie Bauleiter Michael Wetzel erläuterte, wird bis zum Jahresende nur im Gebäudeinneren gearbeitet. Er geht davon aus, dass die Engstelle nur für etwa zwei Tage im Februar komplett gesperrt werden muss.