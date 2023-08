Rennradfahrer stößt mit Auto zusammen

Mit einem Auto ist am Montagvormittag gegen 11.45 Uhr ein Rennradfahrer in der Mittleren Straße kollidiert. Der 45–Jährige fuhr verbotenerweise entlang einer Baustelle in der Hauptstraße und übersah beim Einfahren in den Kreuzungsbereich eine Opel–Fahrerin, die in Richtung Ennetach unterwegs gewesen ist. Der Radler stürzte in der Folge über die Motorhaube und verletzte sich leicht, so die Polizei. Während der Sachschaden am Rennrad auf rund 200 Euro geschätzt wird, beläuft sich dieser am Pkw auf rund 2000 Euro.