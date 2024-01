Realschule Mengen informiert Viertklässler und ihre Eltern

Die Realschule Mengen lädt zum Informationsabend für Viertklässlerinnen und Viertklässler in Begleitung ihrer Eltern am Donnerstag, 1. Februar, um 17.30 Uhr ins Hauptgebäude der Realschule ein. Laut Ankündigung bietet der Termin eine ideale Gelegenheit, die Vielfalt der Bildungsmöglichkeiten und das Schulleben an der Realschule kennenzulernen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, darunter Rundgänge durch die Schule, um Schülerinnen und Schülern und deren Eltern einen spannenden Einblick in die verschiedenen Bereiche der Realschule zu ermöglichen. „Wir freuen uns darauf, unsere Schulgemeinschaft vorzustellen und den Besuchern Einblicke in das Schulleben und in die Fächer zu bieten“, sagt Schulleiterin Susanne Baur.