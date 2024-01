Realschüler organisieren eigenen Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt an der Realschule Mengen ist für die Besucher und Organisatoren eine gelungene Veranstaltung gewesen. Kleine Hütten, weihnachtliche Dekoration, ein Streichelzoo, der Geruch von Waffeln und anderen kulinarischen Köstlichkeiten machten aus dem Pausenhof der Realschule ein kleines Weihnachtsdorf. Auch im Gebäude der Realschule fanden sich wetterbedingt ebenfalls einige Verkaufsstände wieder. Trotz des mäßigen Wetters war die Atmosphäre sehr angenehm und die weihnachtliche Stimmung wehte über den Pausenhof und im Innenraum der Realschule.

Viel Aufwand betrieben die Schülerinnen und Schüler mit ihren Klassenlehrern Andreas Gronbach und Marc Rukwid, um die Realschule von ihrer schönsten Seite zu präsentieren. Vorbereitung und Durchführung des Weihnachtsmarktes waren als fächerübergreifendes Projekt im Unterricht angesiedelt, mit der Idee den Schülerinnen und Schülern praxisnah Inhalte für das weitere Leben zu vermitteln.

„Viele setzen das Gelernte und die Erfahrung später in der Vereinsarbeit um“, sagte Gronbach. Es ist bereits der vierte Weihnachtsmarkt, den er mit einer Klasse organisiert. Man könne ein solch aufwendiges Projekt aber auch nicht mit jeder Klasse in Angriff nehmen. „Man braucht ziemlich viele Schüler, die arbeiten möchten, die mit Leidenschaft dabei sind. Dazu gehören aber auch engagierte Eltern, die sich aktiv beteiligen“, verraten Rukwid und Gronbach. Die Erlöse des Weihnachtsmarktes werden zur Finanzierung der Abschlussfahrten genutzt und so freuten sich die Organisatoren an den zahlreichen Besuchern.

Seit Anfang des Schuljahres lief die Planung und die Schülerinnen und Schüler arbeiteten über den Unterricht hinaus, um ihren Gästen einen schönen Abend zu ermöglichen. Neben den traditionellen Waffeln, Glühwein und Punsch wurden die Besucher auch mit Würsten vom Grill und Lángos bestens versorgt.

Der eigens erstellte Streichelzoo mit Esel, Kalb und Ziege, der große Tombolatisch und die attraktiven Preise lockten die Gäste und sorgten für viele glückliche Gesichter bei Jung und Alt. „Wir haben viele schöne Sachen von den Mengener Händlern und Sponsoren bekommen. Sie haben uns freundlich empfangen und uns großzügig unterstützt“, berichteten die Schülerinnen und Schüler. Den mehr als zwanzig Sponsoren gilt daher ein großes Dankeschön, da sie maßgeblich zum Gelingen des Abends und zum Gewinn für die Klassenkassen beitrugen.