Radfahrer bei Zusamenstoß leicht verletzt

Glücklicherweise eher leichte Verletzungen hat ein 42-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr in der Holzstraße davongetragen. Das berichtet die Polizei.

Die 69-jährige Lenkerin eines Opel wollte von der Holzstraße in die Mühlstraße abbiegen und übersah dabei offenbar den ordnungsgemäß auf dem Radstreifen fahrenden Fahrradfahrer. Durch die folgende Kollision wurde der 42-Jährige zu Boden geworfen und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Während am Auto ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand, wurde das Mountainbike nur leicht beschädigt.