Popchor „Wir für Euch“ singt für die Stiftung Liebenau

Der Popchor „Wir für Euch“ lädt zum Benefizkonzert in die Pauluskirche Mengen ein. Das Konzert am Sonntag, 25. Februar, um 17 Uhr unterstützt die Ambulanten Dienste der Stiftung Liebenau in der Pauluskirche in Mengen.

Die Stiftung Liebenau ermöglicht Menschen mit Behinderungen größtmögliche Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Ambulanten Dienste begleiten und unterstützen individuell, um ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Der Chor „Wir für Euch“ setzt sich seit 1987 für soziale Projekte ein und begeistert mit einem vielfältigen Repertoire aus Popsongs, Folklore, Musicals und geistlichen Liedern. Die Spenden des Benefizkonzerts kommen den Klientinnen und Klienten der Ambulanten Dienste zugute, die von steigenden Lebenshaltungskosten betroffen sind.

Das Benefizkonzert bietet musikalische Unterhaltung und die Möglichkeit, Menschen mit Behinderungen bestmöglich zu unterstützen. Eintritt frei, Spenden willkommen.