Polizei erwischt Autofahrer unter Drogen

Auf Amphetamin ist der Drogenvortest bei einem 30-jährigen Autofahrer angeschlagen, der von der Polizei am Freitag in den frühen Morgenstunden auf der B 32 bei Mengen kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der Fahrzeuglenker laut Polizeibericht Auffälligkeiten. Er musste seinen Wagen stehen lassen und die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Zur Sicherung des Verfahrens musste der 30-Jährige, der keinen festen deutschen Wohnsitz hat, einen Bargeldbetrag als Sicherheitsleistung hinterlegen.