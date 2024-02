Die im Oktober eröffnete Fitplus-Filiale in der Mengener Innenstadt hat sich als Flopp entpuppt. Wie Wirtschaftsförderin Kerstin Keppler bestätigt, hat das Fitness-Studio bereits im Dezember schon wieder für immer seine Türen geschlossen.

Offenbar ist das Konzept mit einem Betrieb, der gänzlich ohne Personal auskommt, auf so wenig Interesse gestoßen, dass Franchisenehmer Bruno Goncalves die Reißleine gezogen hat. Die Eigentümer des Gebäudes sind jetzt wieder auf der Suche nach einem neuen Mieter.

Geräte stehen noch im Schaufenster

Die Fitness-Geräte stehen noch in den Räumen, in denen sich zuletzt das Café der Bäckerei Sternenbäck befunden hatte. An der Tür klebt ein Brief, den die Post nicht zustellen konnte. Hier bleibe die Lichter aus, die Türen verschlossen.

Holpriger Start

Schon der Start war für das neue Fitness-Studio etwas holprig verlaufen. Die angekündigte Eröffnung mit Tag der offenen Tür hatte um zwei Wochen verschoben werden müssen.

Auch danach lief es nicht reibungslos: Kunden berichten in Google-Rezensionen im Internet, dass ihnen trotz QR-Code der Zutritt nicht gewährt wurde. Anderen waren vielleicht die Räume und das Fehlen von Duschmöglichkeiten, Trainern und Personal zu gewöhnungsbedürftig.

Keine Besichtigungstermine möglich

Wirtschaftsförderin Keppler hat versucht, den Betreiber zu unterstützen. „Aber er wollte nicht in weitere Werbung investieren und es war ihm wohl auch nicht möglich, noch Tage der offenen Tür anzubieten, damit sich Interessierte die Räume erst einmal unverbindlich anschauen können.“ Goncalves arbeitet hauptberuflich in der Automobilindustrie in Sindelfingen und hatte das Studio nebenbei betreiben und auch nur in der Anfangsphase selbst Trainerstunden übernehmen wollen.

Jetzt hofft die Wirtschaftsförderin, dass sich recht bald eine neue Lösung für den erneuten Leerstand findet.