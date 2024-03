Passt der Wunschberuf zu Noten und Kompetenzen?

An der Realschule Mengen haben Ende Februar die Berufsfindungsgespräche im gewohnten Rahmen stattgefunden. Als wichtiger Bestandteil des Schulprofils wurde den 78 Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Berufsorientierung geholfen, ihre beruflichen Möglichkeiten auszuloten und ihre Zukunft in die Hand zu nehmen.

Kontakte knüpfen

Bereits während des Schuljahres setzten sich die Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse intensiv mit dem Thema „Berufsorientierung“ auseinander und absolvierten im November alle ein einwöchiges Praktikum außerhalb der Schule. Neben dem Sammeln wertvoller Einblicke und Erfahrungen, knüpften die Schülerinnen und Schüler erste Kontakte in die Arbeitswelt.

Mit den Berufsfindungsgesprächen kam nun ein weiterer Meilenstein der beruflichen Orientierung hinzu. Jedes einzelne Gespräch dauerte 45 Minuten und neben den Schülerinnen und Schülern, deren Eltern und einer Lehrkraft waren Vertreter der Arbeitsagentur und ein Personalchef oder Ausbildungsleiter einer ansässigen Firma anwesend.

Viele Kooperationspartner

Auch in diesem Jahr konnte man zahlreiche Betriebe und Einrichtungen hierfür gewinnen. Die Realschule Mengen ist für das Interesse seitens der Betriebe und Einrichtungen sehr dankbar und bedankt sich bei den folgenden: Firma Knoll, Firma Schlösser, Firma Späh, Firma Neher, Firma Reisch, Firma Löffler, Oberschwäbische Werkstätten für Behinderte, Firma Zollern, Firma Geberit, Firma Schunk, Kreissparkasse Sigmaringen und die Stadt Mengen.

Die Zukunftsvorstellungen waren wie jedes Jahr sehr unterschiedlich. Von konkreten Zielen und Wünschen bis hin zu völlig offene Berufswegen war alles mit dabei. Mit dem Ziel alle Jugendliche auf ihrem nächsten Schritt zu begleiten oder ihnen neue Wege aufzuzeigen, kann hier auch den noch Unentschlossenen geholfen werden.

Eigene Recherche

Zur Vorbereitung auf das Gespräch recherchierten die Schülerinnen und Schüler zu ihrem Wunschberuf und fertigten eine vollständige Bewerbungsmappe an. Zusammen mit ihrer Zeugnismappe prüfte man, ob der angestrebte Wunschberuf zu den Noten und Kompetenzen passt. Des Weiteren bekamen die Jugendlichen Tipps von den Firmen und der Berufsberaterin Anika Kempf und ihren Kollegen, wie sie noch besser für sich in der Bewerbung werben können und was es für mögliche Alternativberufe gibt.

Die Lehrkräfte und vor allem die Eltern kennen die Jugendlichen sehr gut und wissen um deren Stärken und deren Entwicklungsfelder. So bestätigten die Schülerinnen und Schüler, dass sie dieses Gespräch weiterbrachte und ihnen Sicherheit oder neue Ideen vermittelte. Gerade die Hilfen der Außenstehenden, die den Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite standen, wertschätzt die Realschule Mengen im besonderen Maße.

Am Ende waren sich die Betriebe, die Arbeitsagentur, die Schulleiterin Susanne Baur sowie die für die Berufsfindungsgespräche zuständigen Lehrkräfte Clemens Sproll, Bastian Kübel, Michael Gläser, Andreas Gronbach und Marc Rukwid einig, dass das Format Berufsfindungsgespräche einen großen Mehrwert für die Jugendlichen bringt.