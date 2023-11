Der Gemeinderat der Stadt Mengen hat in seiner Sitzung am Dienstag die Sanierungssatzung „Innenstadt“ insofern geändert, als dass künftig auch der Parkplatz an der Ablachhalle zu diesem Gebiet gehört. Das ermöglicht der Stadtverwaltung, für die kostenintensive Sanierung des Parkplatzes Städtebaufördermittel aus dem laufenden Programm Stadtsanierung abzurufen.

Auch die Ablachhalle selbst war über eine Satzungsänderung in das Sanierungsgebiet aufgenommen worden, was Zuschüsse ermöglicht hatte. Der Bewilligungszeitraum für das Gebiet „Innenstadt“ läuft Ende April 2024 aus. Die Stadt hat aber bereits im Oktober einen Antrag auf Verlängerung gestellt. Diese würde nicht nur dem Parkplatz, sondern auch den Arbeiten am Kuhn’schen Haus sowie weiteren Vorhaben der Stadt zugute kommen.

Im Frühjahr wird bekannt gegeben, ob der Antrag bewilligt wurde. Unabhängig davon hat die Stadtverwaltung auch erneut einen Antrag auf ein zweites Sanierungsgebiet rund um den Bahnhof beantragt. Dies war im vergangenen Jahr abgelehnt worden.