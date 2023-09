Parkplatz bekommt ein Dach aus Photovoltaik

Künftig soll bei Veranstaltungen in der Ablachhalle niemand mehr in Abendgarderobe durch Schlammpfützen laufen oder im Dunkeln über Löcher im Schotter stolpern müssen. Stattdessen könnten Besucher der Halle und des Freibads ihr E-Auto vor Ort laden und die Stadtwerke den hier erzeugten Strom auch für die Erzeugung von Nahwärme nutzen. Die Gemeinderäte der Stadt Mengen haben am Dienstag beschlossen, den Parkplatz für insgesamt 180 Fahrzeuge neu zu gestalten und so viel Fläche mit möglich mit Photovoltaik-Anlagen zu überdachen. Ersten Schätzungen zufolge muss mit Kosten von etwa 1,38 Millionen Euro für den Parkplatz und weiteren 1,26 Millionen Euro für die PV-Anlage gerechnet werden. Die Stadtwerke Mengen sind zuversichtlich, Zuschüsse in Höhe von 250.000 Euro generieren zu können.

Endlich ein befestigter Parkplatz

Die Neugestaltung beziehungsweise die Befestigung des kompletten Parkplatzes im Zuge der Hallensanierung hatte sich während der Planungen als wichtig herauskristallisiert. „Im Umkreis von rund 100 Kilometern sind wir die einzige Kommune, die an ihrer Mehrzweckhalle einen unbefestigten Parkplatz hat“, sagte Volker Badouin, Sachgebietsleiter Tiefbau im Mengener Rathaus, in der Sitzung. Nicht nur für ältere Menschen böte der Platz Stolperfallen.

Ladesäulen sollen versorgt werden

Sobald ein größerer Parkplatz an öffentlichen Einrichtungen saniert wird, schreibt deutsches Gesetz die Berücksichtigung von Ladeinfrastruktur für E-Autos vor. Um Ladesäulen (angedacht sind sowohl Schnell- als auch Normalladesäulen) zu realisieren, muss eine neue Trafostation errichtet werden. Bei den Beratungen zu diesem Thema war im Gemeinderat immer wieder die Frage nach einer Überdachung des Parkplatzes mit Photovoltaik laut geworden.

Stadt will Vorbild sein

Eine Idee, die von Stadtverwaltung und Stadtwerken nur zu gerne aufgegriffen wurde. „Mit der PV-Überdachung nehmen wir eine Vorbildfunktion ein“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck. „Sie passt zu unseren Zielen als Klimaschutzkommune.“ Auch Florian Pfau, der technische Leiter der Stadtwerke, betont: „Damit setzen wir ein Zeichen und verfolgen die gemeinsam mit dem Gemeinderat für die Stadtwerke festgelegte Strategie, mehr eigenen Strom zu erzeugen und so ein bisschen weniger abhängig vom Strommarkt zu sein.“

Ab wann die Anlage wirtschaftlich wäre

Er hat mit einer Anlage mit 691 Kilowatt Peak (kWp) gerechnet und für diese auch einen Förderantrag beim PTKA für das Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg gestellt. Maximal können hier 250.000 Euro abgerufen werden, mit ein Bescheid wird im Laufe des Monats gerechnet. Mit dieser Förderung und bei einem angenommenen Ertrag in Höhe von 17 Cent pro Kilowattstunde würde sich die Anlage nach 15 Jahren amortisiert haben und Einnahmen generieren. Ohne Förderung würde es fünf Jahre länger dauern. Für die Stadtwerke ist das laut Pfau ein angemessener Zeitraum. „Wir dürfen das nicht mit privaten Anlagen vergleichen“, warnt er.

Hält die Konstruktion bei Sturm?

Während Martin Neher (Freie Bürger) und Brunhilde Raiser (CDU) sich dafür aussprachen, möglichst viel Fläche mit Photovoltaik zu bebauen, legten andere wie Volker Lutz (CDU) und Werner Rundel (Grüne) mehr Augenmerk auf die Konstruktion der Anlage. Die soll nämlich aus besonders leichten Stahlstützen bestehen, zwischen denen die Zugbänder für die PV-Module gespannt werden. „Diese Konstruktionsart ist noch relativ neu, deshalb kann man wenig zu ihrer Unwetterbeständigkeit sagen“, gab Pfau zu. „Die Versicherung deckt aber bei diesen Anlagen Sturmschäden ab, also wären wir auf der sicheren Seite.“ Dass die Module regelmäßig gereinigt werden müssten, hätten die Stadtwerke ebenfalls auf dem Schirm.

Weitere Pläne der Stadtwerke

Der Strom aus dieser Anlage soll zunächst die Ladesäulen versorgen. Zu den Plänen der Stadtwerke gehöre außerdem, über eine Wärmepumpe einen Pufferspeicher zu beheizen und die Wärme für die Nahwärmeversorgung der Stadt Mengen zu nutzen. „Derzeit nutzen wir den Kessel in der Heizzentrale für die Hackschnitzel nicht, sondern arbeiten mit Gas“, so Pfau. Über Sektorenkopplung könne der Strom der Wärmeversorgung dienen.

Baumaßnahme für Parkplatz soll schnell ausgeschrieben werden

Das Ingenieurbüro Kovaic soll nun die Planungen für die ausgewählte Parkplatzvariante, die eine Verlegung der Zufahrtsstraße erforderlich macht, vorantreiben und die Baumaßnahme möglichst schnell ausgeschrieben werden. Bei der PV-Anlage muss der Förderbescheid abgewartet werden, bevor ein Auftrag vergeben werden kann.