87 Helferinnen und Helfer sind in Mengen und den Ortsteilen für die Nachbarschaftshilfe der Liebfrauengemeinde im Einsatz. Sie übernehmen in derzeit 150 Haushalten entlastende Aufgaben wie Einkaufen, Gartenarbeit und Betreuung, bringen Patienten zu Arztterminen oder leisten Alleinstehenden Gesellschaft bei Spaziergängen. „Unser Angebot hilft den Menschen bei ihrem eigenständigen Leben, schließt Lücken, wenn Familie fehlt, oder entlastet pflegende Angehörige“, erklärt Einsatzleiterin Ulrike Faigle-Chaib. Die Beweggründe der Helfer sind dabei ganz unterschiedlich.

Als Unterstützungsangebot anerkannt

In Mengen ist die Fördergemeinschaft Nachbarschaftshilfe aus dem Krankenpflegeverein hervorgegangen und seit 2010 vom Landratsamt als Unterstützungsangebot anerkannt, dessen Leistungen bei Nachweis eines Pflegegrads bis zu einer Summe von 125 Euro im Monat von der Krankenkasse übernommen werden. „Die Betroffenen oder ihre Familien können die Rechnungen über die Stunden der Nachbarschaftshilfe einreichen und bekommen sie erstattet“, so Ulrike Faigle-Chaib. Viele wüssten das nicht und müssten beim ersten Kontakt mit der Nachbarschaftshilfe erst darüber aufgeklärt und beraten werden.

Am Anfang steht ein Beratungsgespräch

„Wir haben aber auch Selbstzahler, die nicht pflegebedürftig sind, unsere Hilfe aber trotzdem benötigen“, sagt sie. Weil die Nachbarschaftshilfe aber nicht als günstige Alternative zu Reinigungsfirmen oder Gartenbaubetrieben missverstanden werden will, finde nach Anfragen immer ein individuelles Aufnahmegespräch statt. „Da klopfe ich zuerst ab, ob es Verwandte gibt, die helfen könnten und wie selbständig derjenige noch ist, der um Unterstützung gebeten hat.“

Die Herausforderung, einen passenden Helfer zu finden

Sind der Bedarf und der Unterstützungsumfang geklärt, gibt es für die Einsatzleiterin die passenden Helfer zu finden. „Das ist manchmal eine richtige Herausforderung, weil viele Helfer sich auf bestimmte Wochentage beschränken oder gewisse Arbeiten für sich selbst ausgeschlossen haben“, sagt Faigle-Chaib. „Und dann müssen die Menschen ja auch noch auch auf anderen Ebenen harmonieren.“ Die jüngsten Helfer im Team gehen noch zur Schule, die ältesten sind längst im Ruhestand.

Gutes Gespür der Einsatzleiterin

Christine Stauß und Regina Deiß sind immer wieder erstaunt, welch gutes Gespür die Einsatzleiterin bei der Vermittlung der Helfer hat. Die beiden sind schon seit sechs beziehungsweise zwei Jahren für die Nachbarschaftshilfe unterwegs und haben ganz unterschiedliche Konstellationen erlebt. „Aber selbst dort, wo ich am Anfang das Gefühl hatte, unerwünscht zu sein, hat sich alles nach ein paar Wochen ins Gegenteil verkehrt“, sagt Regina Deiß. „Oft lehnen die Menschen ja nicht die Helfer ab, sondern sind generell mit der Situation und ihrer eigenen Hilfsbedürftigkeit überfordert.“

Etwas dazu verdienen

9,50 Euro pro Stunde erhalten die Helfer der Nachbarschaftshilfe, 11,50 Euro bei Gartenarbeit. „Das war für mich der erste Anreiz, mich für ein paar Stunden in der Woche zu melden“, erinnert sich Christine Stauß. So kochte sie bei einer Familie mittags für die Kinder, betreut seit einigen Jahren einen mittlerweile Jugendlichen mit Down-Syndrom und besuchte regelmäßig ein älteres dementes Ehepaar. „Die Frau ist in meinen Armen gestorben, nachdem wir kurz zuvor noch über alte Lieder gesprochen haben“, erinnert sie sich. Was rückblickend aus Sicht der Frau als ein schöner Nachmittag und einen friedlichen Tod gesehen werden kann, hätte sie selbst erst einmal verarbeiten müssen.

Fortbildungen helfen, Reaktionen einzuschätzen

Auch, um auf solche Fälle vorbereitet zu sein und den richtigen Umgang mit dementen Menschen zu finden, bietet die Nachbarschaftshilfe ihren Engagierten regelmäßige Schulungen an. „Das hilft ungemein dabei, das Verhalten der Menschen besser einordnen zu können und die eigenen Reaktionen darauf abzustimmen“, findet Regina Deiß. Sie ließ sich in der Vergangenheit schon zweimal in der Woche von einer alten Dame von ihren früheren Liebschaften erzählen und führte sie auch schon mal ins Café aus. Besonders beeindruckt ist sie von einer Frau, die nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzt und sich Stück für Stück ins Leben zurück kämpft. „Ich habe mich schlau gemacht, mit welchen Spielen und Aufgaben wir das Gedächtnis und die Feinmotorik trainieren können“, erzählt sie. „Es macht mich glücklich zu sehen, welche Fortschritte sie macht.“

Sinnvolle Beschäftigung

Regina Deiß ist gelernte Heilerziehungspflegerin und hat nach dem Eintritt in den Ruhestand zunächst zwei Jahre ihren eigenen Bruder gepflegt. „Danach sind mir die Tage zu lang geworden und ich habe nach einer sinnvollen Beschäftigung gesucht“, sagt sie. So sei sie auf die Nachbarschaftshilfe gekommen. Von Friedhofsbesuchen bis zu Kleidungseinkauf im Fachgeschäft begleitet sie die älteren Menschen gern. „Die freuen sich richtig auf mich, das steckt dann auch irgendwie an.“

Fahrer begleiten zum Arzt oder Behörden

Peter Kisslinger ist erst seit wenigen Monaten im Helferteam und steht für Besorgungsfahrten oder Arztbesuche als Fahrer zu Verfügung. Als Bürgergeld-Empfänger ist er zeitlich flexibel und kann ein paar Euro zusätzlich gut gebrauchen. „Wichtig ist, dass sich die Menschen gut versorgt fühlen“, sagt er. Im Gegensatz zu einem Taxifahrer bringe er die Patienten bis zum Sprech- oder Behandlungszimmer und warte im Krankenhaus, auch wenn der Termin länger dauert. Oft vertrauen sich die Menschen ihm an und sind dankbar, ihre Krankengeschichte und die Diagnose gleich jemandem erzählen zu können.

Ulrike Faigle-Chaib nimmt nur gewissenhafte und erfahrene Fahrer in den Helferkreis auf. „Ich erkundige mich nach den ersten Einsätzen bei den Fahrgästen wie es gelaufen ist“, sagt sie.

So kann man mitmachen oder Hilfe bekommen

Wer die Unterstützung der Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen möchte oder sich als potenzieller Helfer vorstellen will kann sich dienstags und donnerstags zwischen 8 und 12 Uhr unter Telefon 07572/712478 bei Ulrike Faigle-Chaib melden oder ihr eine Mail schreiben: [email protected].

Die Einsatzleiterin nimmt auch die Anmeldungen für eine Fortbildung zu Thema „Wie von Sinnen ‐ Sinne und Wahrnehmung im Einsatz fördern“ entgegen, die am Freitag, 13. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Mengen stattfindet. Sie richtet sich an die Helfer der Nachbarschaftshilfe, pflegende Angehörige und weitere Interessierte.