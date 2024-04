(mac) - Der FC Mengen ist in der Fußball-Landesliga weiter auf dem Vormarsch. Mit dem dritten Sieg in Folge verbesserten sich die Schwarz-Gelben auf Rang vier der Tabelle. Das Tor zum 1:0-Sieg erzielte der Kapitän Alexander Klotz nach 61 Minuten per Strafstoß.

„Das war insgesamt kein gutes Spiel“, sagte Mengens Trainer Mario Slawig nach der Partie. „Wir waren - vor allem in der ersten Halbzeit - zu langsam im Anlaufen, haben keine Zweikämpfe geführt . Nur die Abwehr hat funktioniert. Die stand über 90 Minuten stabil.“ Der Schlüssel zum Sieg.

Ein bisschen Glück braucht’s auch

In der ersten Halbzeit hatte Sulmetingen durchaus auch seine Spielanteile. „Da hätte das Ergebnis auch anders aussehen können. Wenngleich die Gäste keine wirklich klaren Torchancen hatten“, fasste Slawig das Geschehen zusammen.

So musste am Ende ein Elfmeter die Partie entscheiden. Max Schuler war bei einem Vorstoß zum Fall gebracht worden, der souverän leitende Schiedsrichter Justin Volz entschied auf Strafstoß. Alexander Klotz ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte (61.).

In der ersten Halbzeit hatte sich Mengen einige Halbchancen herausgespielt. Zweimal wurde David Bachhofer freigespielt (15./20.), doch zweimal hieß der Sieger im Duell SV Sulmetingen. „Die Sulmetinger haben das schon ganz gut gemacht“, lobte Slawig die Abwehrarbeit der Gäste. Der abstiegsgefährdete Riß-Klub hielt die Null.

Mehrere Mengener scheitern aussichtsreich

In der zweiten Halbzeit hatten nach dem Führungstreffer, als Sulmetingen in der Schlussphase auf machte, Alexander Klotz und der eingewechselte Lasse Trenkmann die besten Chancen für die Gastgeber, doch zweimal ging das Laufduell mit dem Mengener Kapitän an die Gäste, der am kurzen Pfosten nicht genau genug zum Abschluss kam, einmal war es Lasse Trenkmann, von Jordi Tengwand geschickt, der seinen Schuss aus spitzem Winkel etwas zu hoch ansetzte und über die Latte setzte.

Ein Spieler verdient sich ein Sonderlob

„Positiv war, dass wir in der Defensive stabil gestanden sind. Levi-Fin Schlude und Lasse Trenkmann konnten unter der Woche berufsbedingt nicht so trainieren, deshalb habe ich gewechselt, auch um den Spielern in der zweiten Reihe mal eine Chance zu geben. Eric Dehne war die lange Verletzungspause anzumerken, aber in der zweiten Halbzeit wurde das immer besser und er hat das gut gemacht. Moritz Hayn hat in der Mitte sehr engagiert gespielt“, sagte Mario Slawig, der seine Mannschaft etwas umgebaut hatte. Auf der Bank nahm erstmals wieder Tamino Eisele Platz. Eisele hatte fürs Training unter der Woche noch passen müssen, sich aber am Donnerstag das Okay vom Arzt geholt. „Aber Niklas hat das sehr, sehr gut gemacht“, lobte er den jungen Schlussmann der Mengener U19.

FC Mengen - SV Sulmetingen 1:0 (0:0). - FCM: Frank – E. Dehne (63. Schlude), Ivanesic, Hartl, Renger – P. Klotz – Schuler, Hayn (72. Tengwand) – Nörz (63. Trenkmann), A. Klotz, Bachhofer. (73. F. Dehne). - SVS: Pohl – Brehm, Deiss, Guther, Dehler, Werz, Ehe (74. Gashi), Gapp (74. Hagel), Griebel, Pohl, H. Gumper (39. Herre). - Tor: 1:0 Alexander Klotz (61./FE). – Z.: 150. – SR: Justin Volz (Schömberg).