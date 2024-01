Wenn Krieg und Krisen die Gesellschaft in Atem halten und die Menschen verunsichern, ist das soziale Umfeld und die Gemeinschaft im Verein für viele ein wichtiger Anker im Leben.

Dass sich dort Menschen aufgehoben fühlen, Sport machen, singen, wandern oder Schach spielen können, liegt meist am Engagement von Ehrenamtlichen, die in Vereinen und Organisationen Funktionen und Verantwortung übernehmen. Oft über mehrere Jahrzehnte hinweg.

Es ist seit 1967 Tradition, dass Verwaltung und Gemeinderat der Stadt Mengen beim Neujahrsempfang solche Menschen in den Mittelpunkt stellt, um ihnen für ihren außergewöhnlichen Einsatz für das Gemeinwohl in der Stadt zu danken.

In diesem Jahr hat Bürgermeister Stefan Bubeck eine Gruppe mit einer Anerkennung bedacht und fünf Menschen aus der Stadt mit der silbernen Verdienstmedaille ausgezeichnet.

Kindersommer-Team organisiert tolle Aktionen

Martina Pociecha nimmt stellvertretend für das Kindersommer-Team die Anerkennung der Stadt entgegen. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Die Initiative für ein Kinderferienprogramm ging von Elternbeiräten aus. 1997 fand der erste Kindersommer mit 27 Veranstaltungen statt. Mit Erfolg. Mittlerweile nehmen jährlich rund 300 Kinder an 70 Terminen teil, das Programm ist weit gefächert, abwechslungsreich und unterhaltsam.„Das Organisationsteam besteht aktuell aus zwölf Frauen, die rein ehrenamtlich ohne jegliche Vergütung oder Aufwandsentschädigung tätig sind“, hob Bürgermeister Bubeck am Sonntag hervor.

Vorsitzende des Teams ist seit zwölf Jahren Marina Pociecha, die sich insgesamt seit 18 Jahren engagiert. Gemeinsam mit Annegret Hoffmann hat sie zuletzt den Anmeldeablauf vereinfacht und in die digitale Welt verlegt. Stellvertretend für das ganze Team sprach Bubeck ihr Wertschätzung und Anerkennung aus.

Maria Beck erklimmt Gipfel der Vereinsarbeit

Maria Beck leitet die Bastelgruppe, die unter anderem jedes Jahr für die Palmen zuständig ist. (Foto: Vera Romeu )

Egal, ob beim Schwäbischen Albverein, dem sie seit 1969 angehört, oder dem Gesangverein Liederlust Ennetach, in den sie ein Jahr später eingetreten ist: Wenn Maria Beck sich engagiert, dann mit ganzem Herzen, voller Stimme und großem Tatendrang.

Schon mit 18 Jahren übernahm sie als Jugendwartin im Albverein Verantwortung, engagierte sich von 2009 bis 2017 als stellvertretende Vorsitzende und ist seitdem Schriftführerin. Mit ihr entdeckten die Mitglieder das Radfahren für sich, ohne sie wäre das Albvereinslager vielleicht nicht ganz so gut gepflegt und seit 25 Jahren organisiert sie die Aktionen der Bastelfrauen, mit denen schon viele Spenden für gute Zwecke gesammelt wurden.

Beim Ennetacher Gesangverein ist sie zur Ehrensängerin ernannt worden, nach langjähriger Tätigkeit als Beisitzerin ist sie 2017 zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. „Möge Ihre Lebensfreude, Ihr Engagement und Ihre Treue zu den Vereinen uns alle inspirieren“, sagte Stefan Bubeck.

Helmut Baur begeistert nicht nur für die Welt des Schachs

Helmut Baur hat viele junge Menschen an das Schachspiel herangeführt. (Foto: Marc Dittmann )

Als „herausragenden Sportler und Vorbild für uns alle“ bezeichnete der Bürgermeister Helmut Baur. Dieser habe in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur vorzügliche Arbeit für den FC Mengen geleistet, sondern auch den Schachsport in der Stadt vorangebracht.

Dabei stand Baur als aktiver Spieler der ersten Mannschaft zunächst selbst auf dem Platz, leitete die AH-Mannschaft, engagierte sich von 1989 bis 1996 als Jugendtrainer und gründete die F-Jugend. Er erhielt die silberne Ehrennadel (1994) und den Ehrenteller für 50 Jahre Mitgliedschaft (2019).

Den Schachfreunden Mengen gehört Helmut Baur seit 1982 an. Dort übernahm er ebenfalls wichtige Funktionen, seit 2011 ist er der Vorsitzende. „Vor allem der Nachwuchs lag ihnen immer am Herzen“, so Bubeck im Hinblick auf die Betreuung von Jugend- und Schulschachmannschaften.

Horst Niedermüller zeigt unermüdliches soziales Engagement

Horst Niedermüller engagiert sich nicht nur bei der Bürgerwache. (Foto: Markus Haile )

Mit Horst Niedermüller wird ein Mensch ausgezeichnet, der bereits das Bundesverdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland erhalten hat. „Es ist mir eine außerordentliche Ehre, heute vor Ihnen zu stehen und Ihre Verdienste für die Gemeinschaft zu würden“, so Stefan Bubeck. Tatsächlich sprenge es den Rahmen, alle Aktivitäten im Detail aufzuzählen.

Mit dem Eintritt in die Bürgerwache 1979 habe das ehrenamtliche Engagement in mehreren Vereinen und Organisationen begonnen. Dazu gehört die Gründung des Bürgerwachchors, die Spendensammlung für Kinder in Südafrika und die Teilnahme am Staffellauf nach Minsk im Jahr 1996 zugunsten von Kindern, die nach der Tschernobyl-Katastrophe erkrankt sind.

Als Mitglied der Kolpingfamilie gehörte Horst Niedermüller zu den Gründungsmitgliedern des Martinslädles im Jahr 2009, für das er als Fahrer tätig ist.

Auch im TV Mengen übernimmt er Verantwortung, zuletzt als stellvertretender Vorsitzender von 2014 bis 2019, seit vergangenem Jahr als Abteilungsleiter der Walkinggruppe, für die er seit rund 20 Jahren wöchentliche Lauftreffs im Mengener Stadtwald organisiert. „Ihre Lebensgeschichte ist ein beeindruckendes Zeugnis für unermüdliches soziales und bürgerschaftliches Engagement, Mitmenschlichkeit und Gemeinschaftssinn“, sagte Bubeck.

Gerhard Schönfeldt ist für den SV Ennetach unverzichtbar

Joachim Gäbele ernennt Gerhard Schönfeld zum Ehrenmitglied des SV Ennetach. (Foto: Christoph Klawitter )

Betreuer, Trainer, Jugendleiter, Mitglied im Spielausschuss und stellvertretender Vorsitzender von 1993 bis 2010, stellvertretender Abteilungsleiter im Bereich Fußball von 2010 bis 2019 und bis heute - Gerhard Schönfeldt hat sich in den vergangenen 42 Jahren mit viel Zeit und Engagement beim SV Ennetach eingebracht.

„In diesem Ehrenamt haben sie nicht nur sportliche Fähigkeiten vermittelt, sondern auch eine generationsübergreifende Verbindnung zu den jungen Fußballspielern aufgebaut und ihnen soziale Kompetenzen vermittelt“, so Bürgermeister Bubeck.

Sein Wissen und seine Hilfe sei bis heute unverzichtbar, sei es bei der Organisation von Veranstaltungen oder bei Umbauarbeiten im Sportheim. Die Ernennung zum Ehrenmitglied im Jahr 2019 und seine langjährige Rolle als Vorsitzender des Fördervereins des SV Ennetach würden das Vertrauen unterstreichen, das die Mitglieder ihm entgegenbrächten.

Dieter Remensperger setzt sich für die Dorfgemeinschaft ein

Dieter Remensperger bei seiner Verabschiedung als Ortsvorsteher von Beuren. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Mehr als 20 Jahre hat sich Dieter Remensperger als Ortsvorsteher und Mitglied im Ortschaftsrat für seinen Ortsteil Beuren eingesetzt. „Der Neubau des Bürgersaals sowie die Erweiterung im Jahr 2022, der Bau einer neuen Bushaltestelle, die Erschließung des Baugebiets Bussenblick und viele weitere kleinere Projekte sind sichtbare Zeichen Ihres visionären und verantwortungsbewussten Handelns“, zählte Stefan Bubeck auf.

Eine Schlüsselrolle habe Remensperger bei der Gründung der Dorfgemeinschaft gespielt und sich als langjähriges Vorstandsmitglied für die Gestaltung und Förderung des gemeinschaftlichen Lebens in Beuren eingesetzt. Dabei habe er Durchsetzungsvermögen und Weitblick bewiesen. „Ihre Verdienste sind wahrhaftig bemerkenswert und hinterlassen einen dauerhaften Fußabdruck in der Geschichte unseres Stadtteils.“