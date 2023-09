Neues Konzept für Krämermarkt kommt gut an

Erstmals hat der traditionelle Krämermarkt in Mengen am vergangenen Wochenende an einem Samstag anstelle des Mittwochs stattgefunden. Gemeinsam mit der Arge Märkte & Veranstaltungen GbR aus Villingen war es das Ziel der Stadt Mengen, neue Wege zu gehen. Nach langen Überlegungen hatte man sich für eine Kombination aus traditionellem Warenmarkt und neuem Bauernmarkt entschieden. Mit dieser Variante am Wochenende sollten mehr Besucher angesprochen und dafür begeistert werden, den Markt zu besuchen.

Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung hervorgeht, begann der Samstagmorgen mit perfektem Marktwetter, denn es war etwas kühler, neblig und feucht. Bereit um 10 Uhr füllte sich die Mengener Hauptstraße mit neugierigen Besuchern. Familien, Paare, junge und ältere Menschen strömten in die Innenstadt. Bei leichtem Sonnenschein und milden Temperaturen luden die Stände zum Verweilen, stöbern und einkaufen ein.

„Es ist super, dass der Markt am Samstag stattfindet. Sonst kann mein Sohn mich nicht fahren, da er unter der Woche arbeiten muss“, wird eine ältere Dame zitiert. Bei einer Gruppe anderer Frauen kommt der Samstagsmarkt ebenfalls sehr gut an, allerdings vermisse man den Bauernmarkt. In der Tat fiel dieser so gut wie aus, da sich nur Kunsthandwerker und eine Likörbrennerei angemeldet hatten. Die erhofften Bewerbungen seitens der Bauernmarkthändler und Selbsterzeuger blieb aus, trotz mehrfacher Akquise-Versuche.

Der Wochenmarkt konnte diese Lücke optimal bis 12.30 Uhr füllen und konnte mit leeren Regalen nach Hause fahren, sehr zur Freude der anwesenden Wochenmarkt-Händler. Auch bei den Kunsthandwerken wurde fleißig eingekauft und die Warenhändler hatten alle Hände voll zu tun.

„Wir sind sehr zufrieden damit, wie die Mengener Bürger das Projekt angenommen haben. Natürlich hätten wir gerne den zusätzlichen tollen, großen und abwechslungsreichen Bauernmarkt präsentiert, aber wir haben einfach keine Bewerbungen erhalten. Für das nächste Jahr werden wir alles versuchen, damit die Besucher mit vollen Körben nach Hause gehen können. Den Unmut können wir aber verstehen und möchten uns dafür entschuldigen, obwohl es nicht an uns oder der Stadt lag“, resümiert Geschäftsführer und Organisator Sascha Zwirblis von der Arge GbR.

Für das kommende Jahr will die Stadt gemeinsam mit der Arge an den positiven Aspekten anknüpfen und noch mehr bieten. „Wir hoffen natürlich, dass der ein oder andere Händler merkt, dass Mengen viel zu bieten hat, denn die Nachfrage war sehr groß. Und für die Kinder möchten wir noch mehr Rahmenprogramm bieten.“, so Sascha Zwirblis.

2024 wird der Samstagsmarkt auf den 14. September fallen. Als nächstes steht in Mengen aber erst einmal der große Martinmarkt am Mittwoch, 8. November, an.