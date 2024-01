Seit zehn Jahren steht das zweitälteste Gebäude der Stadt Mengen leer. Die Narrenzunft Mengen möchte den Alten Fuchs nun zu ihrem Zunftheim machen und einen Teil der Räume auch für andere Vereinen, Unternehmen, Privatpersonen oder sozialen Einrichtungen nutzbar machen.

Ein Konzept, wie das künftig aussehen könnte und welche Kosten getragen werden müssen, um das Gebäude wieder öffentlich zugänglich zu machen, wird am kommenden Dienstag, 23. Januar, im Gemeinderat vorgestellt.

Warum die Narren umziehen wollen

Damit rückt der Traum der Narrenzunft von einem Zunftheim in der Mengener Innenstadt in greifbare Nähe. Schon lange möchte sich der Verein räumlich verändern.

Empfohlene Artikel Pflichttermine für Narren Das sind die sechs wichtigsten Narrentreffen bei der Fasnet 2024 q Kreis Sigmaringen

Das derzeitige Zunftheim in der Walke ist in mehrfacher Hinsicht suboptimal: Der Platz reicht nicht mehr aus, weil sich die Mitgliederzahl seit dem Bezug der Räume etwa verfünffacht haben.

Versammlungen mit allen Gruppen können deshalb nicht im eigenen Heim abgehalten werden, eigentlich sind auch mehr Lagerflächen für Häser, Masken und andere Utensilien nötig. Zur weiteren Nutzung müssten die sanitären Anlagen, das Dach und die Fenster erneuert werden.

Der Alte Fuchs in der Mengener Innenstadt bietet auf drei Etagen nicht nur Platz für die Narrenzunft. (Foto: Jennifer Kuhlmann )

Erschwerte Jugendarbeit

Außerdem erschwert der abgelegene Standort in der Walke die Jugendarbeit der Narrenzunft. Kinder und Jugendliche sind dabei meist auf Fahrdienste ihrer Eltern angewiesen, weil sie zur dunklen Fasnetszeit den Weg in die Walke zu Fuß oder mit dem Rad eher nicht allein nehmen können.

Ein Standort in der Innenstadt würde außerdem die Teilnahme der Narren an Festen und Veranstaltungen in der Stadt erleichtern.

Verkauft wurde der Alte Fuchs nie

Nachdem die Narrenzunft zuerst die Kazede für ein Zunftheim im Visier gehabt hatte, diese aber dann von den Stadtwerken bezogen wurde, ist dies der zweite Versuch, endlich in die Innenstadt umzuziehen.

Seit Jahren versucht die Stadtverwaltung vergeblich, den Alten Fuchs zu verkaufen. Interessenten hat es wohl hin und wieder gegeben, ein Kauf kam nie zustande.

Narrenzunft legt Nutzungskonzept vor

Das Nutzungskonzept der Narrenzunft für die drei Stockwerke des historischen Gebäudes sieht neben einer Zunftstube und verschiedenen Häskammern auch einen großen Sitzungssaal vor, der als Begegnungsstätte auch an andere Vereine oder Organisationen vermietet werden könnte.

Dies entspricht dem seinerzeit von Stadtverwaltung und Gemeinderat geäußerten Wunsch, dass der Alte Fuchs nach Möglichkeit für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben soll.

Stadtverwaltung kann sich das vorstellen

Ohne Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen kann das Gebäude aber nicht bezogen werden - schließlich waren entsprechende Mängel 2014 Grund für die Stilllegung des Alten Fuchses.

Die notwendigen Investitionen, die Kostenkalkulation und wie die Narrenzunft gedenkt, die Finanzierung zu stemmen, all das soll in der Gemeinderatssitzung vorgestellt werden.

Aus der Sitzungsvorlage geht hervor, dass sich die Stadtverwaltung vorstellen kann, der Narrenzunft den Alten Fuchs zur Nutzung zu überlassen und sich unter gewissen Voraussetzungen auch an den Baukosten zu beteiligen.

Die Sitzung des Gemeinderats beginnt am Dienstag, 23. Januar, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Für interessierte Besucher dürfte neben der Entscheidung über den Alten Fuchs auch der von den Freien Bürgern gestellte Antrag zur temporären Sperrung der Hauptstraße zwischen Pfarrstraße und Mittlerer Straße sein.