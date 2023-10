Lob und Kritik von Bürgern zum Nahverkehrsplan des Landkreises sammeln Vertreter des Landratsamts in so genannten Teilraumgesprächen im Kreisgebiet. Die Auftaktveranstaltung hat laut einer Pressemitteilung der Stadt Mengen rund 50 Interessierte aus Bad Saulgau, Hohentengen, Ostrach und Mengen in die Göge-Halle nach Hohentengen gelockt.

Kinder sind lange unterwegs

Zunächst gab es einen Sachstandbericht, der aufzeigte, dass die Menschen im Kreis zu 82 Prozent angebunden sind. Es wurde aber klar, dass gerade die ländlichen Bereiche davon nicht profitieren. Die Verbindungen und die langen Fahrtzeiten erzürnten die Gäste. Auf die Fragen von Eltern, warum ihre Kinder aufgrund der Busanbindungen teilweise neun Stunden unterwegs seien, gab es die Antwort, dass die Busse auf die Zugfahrpläne ausgerichtet sind. Mit den Schulen wolle das Landratsamt aber sprechen, damit die Unterrichtszeiten gestaffelt werden.

Max Stöhr (Landratsamt), Claudia Wiese (Landratsamt), Hartmut Jaißle von der nbsw Nahverkehrsberatung, Jürgen Kern und Sara Köhler (beide Landratsamt) versuchen mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. (Foto: Stadt Mengen )

Einer der Gäste beklagte, dass er fast zwei Stunden mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit brauche ‐ für eine Strecke. Dagegen sei es mit dem Auto lediglich eine Stunde für beide Wege zusammen. Wie er argumentierten viele der Gäste, die zu Wort gekommen sind, dass sie gern auf die Busse umsteigen möchten, aber es schlicht nicht ginge.

Einteilung in drei Zonen

Hinzu kämen die Verspätungen und dass ab einer gewissen Uhrzeit und je nachdem, wo es hingehen soll, keine Busse mehr fahren. Das soll aber künftig anders werden: So sind die Gebiete im Kreis in drei Zonen (A bis C) eingeteilt wurden. Die Busse im Gebiet A sollen sogar alle 30-Minuten kommen, bei B einmal pro Stunde und teilweise mit einem Ruftaxi, das einen regulären Bustarif für die Kunden hat, und im C-Gebiet gibt es lediglich das Ruftaxi, sprich die On-Demand-Option. Bislang muss dafür bereits ein bis zwei Tage vorher angerufen werden, das soll sich ändern. Angedacht sind Zeiträume von 30 Minuten bis zu einer Stunde.

Auf konkrete Fragen gab es allerdings keine konkreten Antworten, aber alle Kritikpunkte werden in die Ausarbeitung einfließen, so gut es geht, versprach die erste Landesbeamtin Claudia Wiese.

Zwar kann das Landratsamt nicht alle Wünsche berücksichtigen, aber das neue Konzept soll auch Lücken im Nahverkehr füllen. Allein auf die Online-Umfrage vor ein paar Monaten gab es 1500 Rückmeldungen. Ob die gewünschte Direktverbindung zwischen Mengen und Pfullendorf und ein Regio-Bus nach Friedrichshafen eingerichtet werden, war beim ersten Teilraumgespräch nicht ersichtlich. Allerdings machten die Vertreter des Landratsamts deutlich, dass es keine vierte Regio-Buslinie geben wird, da diese das Land nicht finanziell fördert.