Das starke Unwetter im Juli hat im Mengener Stadtwald mehr Schaden angerichtet als in jeder anderen Gemeinde im Kreisgebiet. Fast dieselbe Menge, die im Betriebsplan als jährlicher Hiebsatz festgelegt wurde, muss als Sturmholz aufgearbeitet werden: insgesamt rund 15.000 Festmeter.

Das bringt nicht nur die Pläne mit Forstteam durcheinander, sondern auch eine Menge Arbeit mit sich. Das hat Revierförster Stefan Vollmer im Mengener Gemeinderat berichtet. Am Ende werden die überplanmäßigen Ausgaben aber von den Erträgen durch den Holzverkauf ‐ wenn auch zu einem derzeit niedrigen Preis ‐ mehr als gedeckt.

Auch Privatwaldbesitzer sind betroffen

Während die Einsatzkräfte der Mengener Feuerwehrabteilungen die Sturmschäden in den Wohngebieten, an der Ablach und entlang der Straßen am 11. und 12. Juli zügig abarbeiten konnten, wird es im Stadtwald noch einige Zeit dauern, bis der Normalzustand wieder hergestellt ist.

„Zwischen Blochingen und Heudorf hat es viele Bäume im Altbestand erwischt, im Ennetacher Wald haben wir nach einem zweiten Sturm im August insgesamt rund 2000 Festmeter Sturmholz und im Wald bei Rulfingen Richtung Pfullendorf sah es schlimm aus“, zählte Stefan Vollmer auf. Betroffen seien in allen Gebieten auch private Waldbesitzer.

Holz wird zwischengelagert

Laut Revierförster muss das Sturmholz schnellstmöglich aufgearbeitet werden. Sonst drohen Qualitätsverluste und die Gefahr, dass sich Borkenkäfer massenweise vermehren. Auf das Entrinden der Stämme habe man bisher verzichten können. Stattdessen habe das Team versucht, viel Holz aus dem Wald herauszuschaffen.

Es werde in Trockenlagern auf dem Gelände der Firma Löw in Ennetach und in einem abgegrenzten Bereich in der Flachsstraße gelagert, den die Firma König angemietet habe, bis es ins Sägewerk gebracht werden kann. Ein Teil des Holzes werde im Wald gelagert werden können, da die Borkenkäfergefahr mit fortschreitender Jahreszeit geringer würde.

Preise fallen

Weil viele Stämme gebrochen seien, müssten zwischen 15 und 20 Prozent der Holzmenge zu Hackschnitzeln verarbeitet werden, mit denen man nur einen geringeren Preis erzielen kann. „Generell sind die Holzpreise seit den Stürmen gefallen“, so Vollmer.

Trotzdem geht er davon aus, dass mit dem Verkauf von 10.000 Festmetern etwa eine halbe Million Euro eingenommen werden kann. Weitere 100.000 Euro gibt es als Zuweisungen vom Land für die Aufarbeitung von Sturmholz. Diesen Einnahmen stehen Ausgaben in Höhe von 372.000 Euro gegenüber, die für die Arbeiten und Fahrten ins Trockenlager benötigt werden.

Auszubildende bleiben dem Sturmholz fern

Wenn ein neuer Mitarbeiter seine Stelle angetreten hat, ist eine dreiköpfige Gruppe mit dem neuen Forstfahrzeug im Stadtwald unterwegs, um sich um das Sturmholz zu kümmern.

Die beiden Neuen lernen aber gerade erst den Umgang mit Motorsägen, die bleiben bei gefährlichen Aufgaben außen vor. Stefan Vollmer

Mit dem anderen Wagen ist Felix Bartels mit drei Auszubildenden unterwegs. „Die beiden Neuen lernen aber gerade erst den Umgang mit Motorsägen, die bleiben bei gefährlichen Aufgaben außen vor“, erklärte Vollmer auf Nachfrage von Stadtrat Christoph Stauß (Freie Bürger), der an die Fürsorgepflicht und die Sicherheit der Auszubildenden erinnerte.

„Auch unsere gerade ausgelernte Facharbeiterin ist erst nur in Begleitung an diese Aufgabe gegangen“, sagt er. „Das ist ein schwieriges Geschäft, weshalb es jetzt am Wochenende auch wieder eine Schulung für Einsatzkräfte der Feuerwehr gibt.“

2024 wird aufgeforstet

Dass aufgrund des Sturmholzes im kommenden Jahr kein ordentlicher Einschlag stattfindet, um am Ende die Zahlen des Betriebsplans einzuhalten, hält Stefan Vollmer für unrealistisch. „Wir müssen schauen, wie wir mit solchen Ereignissen am besten umgehen.“ Die Kahlflächen, die nach dem Sturm entstanden sind, sollen im Frühjahr 2024 wieder aufgeforstet werden.