Nabu bittet um Rückmeldung zu Natur im Garten

Beim Nabu Mengen–Scheer–Hohentengen–Ostrach hat man sich über die vielen interessierten Teilnehmer beim Vortrag zu „wie geht mehr Natur im Siedlungsbereich“ im März im Adler in Ennetach gefreut. Thomas Lehenherr, Umweltbeauftragter der Stadt Bad–Saulgau, und Stadtgärtner Jens Wehner stellten dabei ihr erfolgreiches Biodiversitätskonzept vor. Eingehend berichteten sie wie sie Wildblumenwiesen oder Wildstaudenbeete und vieles Anderes anlegen, über ihre Erfahrungen damit und auf was zu achten ist, damit diese nicht ganz einfachen Vorhaben auch gelingen.

Gerne wüsste man beim Nabu nun, ob und wo die Bemühungen der damaligen Teilnehmer um Natur im Garten oder sogar im öffentliche Bereich erfolgreich waren und was eventuell so alles entstanden ist. Interessant wäre auch, ob aus den inzwischen vielen „Mengener Mischungen“ die der Nabu in den vergangenen Jahren an naturbewusste Gartenbesitzer ausgeben konnte, hübsche Wiesen geworden sind. Beim Nabu wäre man in beiden Fällen sehr dankbar für Rückmeldungen dazu, wenn es geht mit Bild und Ortsbeschreibung, per Mail an [email protected]. Auch Berichte über Nichtgelingen wären von Interesse. Fragen dazu werden gerne beantwortet.