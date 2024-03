Musikverein Fulgenstadt präsentiert ein „Best of“

Der Musikverein Fulgenstadt präsentierte bei seinem Jahreskonzert in der gut gefüllten Mehrzweckhalle die besten Titel der vergangenen Jahre. Die Musiker hatten intern über die Auswahl der Stücke abgestimmt, und so kam ein vielseitiges Programm zusammen, das die Facetten der volkstümlichen und modernen Blasmusik widerspiegelte. Das schreibt der Musikverein in seinem Bericht.

Mit dem Stück „Blue Ridge Saga“ präsentierte sich das Orchester hoch konzentriert und mit einer hervorragenden Intonation. Beim nächsten Stück „Meilensteine der Filmmusik“ ist es Hans Zimmer gelungen, Musik aus den Filmen wie Miss Daisy, Madagaskar und Fluch der Karibik in einem großartigen Medley zu komponieren. Langsame und schnelle wechselnde Passagen wurden vom Orchester sehr gut umgesetzt.

Wohl dem Verein, der einen so guten Sänger wie Gerold Michelberger in seinen Reihen hat. Bei dem Stück „Can you feel the love tonight“ stellte Gerold Michelberger sein ausgezeichnetes Gesangstalent unter Beweis und sorgte für Gänsehaut-Feeling in der Halle.

Beim Konzert wurden drei Musiker für 30 Jahre und eine Musikerin für 20 aktive Tätigkeit geehrt. Die Ehrungen wurden von Rudi Hüglin seitens des Blasmusikverbandes Sigmaringen und für den Musikverein vom Vorsitzenden Rolf Zubler durchgeführt. Rudi Hüglin überreichte den Musikern für 30 Jahre die Ehrennadel in Gold mit Urkunde und für 20 Jahre die Ehrennadel in Silber. Jana Michelberger konnte die Ehrung für 20 Jahre nicht persönlich in Empfang nehmen. Für 30 Jahre wurden Florian Jäger (Tuba), Hans Reuter (Posaune) und Dirigent Edwin Bentele geehrt.

Jedem Blasmusiker ist die Polka „Von Freund zu Freund“ ein Begriff. Die Attraktion an diesem Abend war aber, dass vier Musikerinnen und Musiker dieses Stück an einem Multifon spielten. Ein Multifon vereint vier Instrumente in einem.

Zum Abschluss hatte Dirigent Edwin Bentele noch eine Überraschung parat. Es wurde nicht das Stück Abel Tasman vorgetragen, sondern die beiden Märsche „Unter dem Doppeladler“ und „Unter dem Sternenbanner“. Hans Engler wünschte sich das Stück „Unter dem Sternenbanner“ zu seinem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr.