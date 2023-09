Musik erleben und Instrumente entdecken

Die Jugendmusikschule Mengen startet am Samstag, 16. September, startet mit einem „Tag der offenen Tür“ ins neue Schuljahr. Dieser findet von 11 bis 14 Uhr im Schulgebäude in der Ablachstraße 3 statt. Besucher haben die Möglichkeit, sich über das vielfältige Kursangebot der Musikschule zu informieren und die verschiedenen Instrumente unter fachkundiger Anleitung der Lehrkräfte auszuprobieren. Neben den 27 zur Ausbildung befindlichen Hauptfachinstrumenten kann man sich laut Pressemitteilung auch über die zahlreichen musikalischen Einstiegsangebote wie zum Beispiel dem Kurs „Musik für Kleinkinder“ oder die „musikalische Früherziehung“ ab dreieinhalb Jahren informieren. Ebenfalls bietet die Musikschule Kursangebote im integrativen Bereich sowie Ensemble– und Theorieunterricht an.

Dass Musik kein Alter kennt und nicht nur Kindern und Jugendlichen vorbehalten ist, zeige die stetig wachsende Zahl an erwachsenen Schülern, die ihre einmal erworbenen Kenntnisse auffrischen oder mit einer instrumentellen Ausbildung starten möchten, so die Mitteilung weiter. Getreu dem Motto „Musik für Alle“ freuen sich die Verantwortlichen sowie das Kollegium der Musikschule auf eine Vielzahl musikbegeisterter Besucher.

Wer seinen Entschluss schon gefasst hat und sich für den Unterricht in einem Instrumentalfach oder dem Fach Gesang anmelden möchte, hat hierzu die Möglichkeit. Dies gilt für die Gruppenkurse im Kleinkinderbereich, der musikalischen Früherziehung oder den Blockflötenkursen ebenso, wie für die Hauptfachinstrumente in den sieben verschiedenen Fachbereichen.

