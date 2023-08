Mit der „Mengener Mischung“ für mehr Artenvielfalt

Engagierte Mitglieder des Nabu Mengen–Scheer–Hohentengen–Ostrach haben, mit Einverständnis der Bauern, für die „Mengener Mischung“ Samen von vierzig verschiedenen Blütenpflanzen und einigen Gräsern aus den schönsten Wiesen der Umgebung, gesammelt. Die Samen sind gegen eine Schutzgebühr in Ennetach, Scheererstraße 27, freitags, von 15 bis 18 Uhr, und samstags, von 10 bis 12 Uhr, und in Heudorf, Scheererstraße 12, erhältlich.

Geht man davon aus, dass von jeder Wildpflanzenart ungefähr fünfzehn Insektenarten abhängig sind, die ihrerseits das Nahrungsangebot für Vögel und Fledermäuse verbessern, können Gartenbesitzer schon mit einer Blumenwiese von zehn Quadratmetern je Tüte erheblich viel für die Artenvielfalt tun, davon ist Werner Löw vom Nabu überzeugt. Das Saatgut passt zu den örtlichen Böden, dem lokalen Klima und den Insekten. Für große Flächen wird auf die Wildblumenmischungen anerkannter Saatgutzüchter hingewiesen.

Weil für das Anlegen einer Blumenwiese einiges beachtet werden muss, gibt es beim Kauf der Samen in Gesprächen auch die nötige Anleitung dazu. Wenn es nächstes Jahr schon möglichst bunt sein soll, ist es von Vorteil, wenn die neuen Blumenwiesen jetzt bis Ende September eingesäht werden.

Die natürliche Pflanzenvielfalt ist auf den landwirtschaftlichen Flächen aus verschiedenen Gründen inzwischen sehr begrenzt. Im Siedlungsbereich bieten sich viele Möglichkeiten dieses Defizit etwas auszugleichen und sich Natur in den Garten zu holen. Da gibt es keinen wirtschaftlichen Zwang der einer naturverträglichen Pflege solcher naturnaher Flächen entgegensteht, meint Werner Löw. Im Gegenteil, kommunale Bauhöfe die das bereits praktizieren, bestätigen der höchsten zweimaligen Mahd deutliche Kostenersparnisse gegenüber dem häufigen Rasenpflegen. Diese Erkenntnisse fließen zunehmend auch in die modernen Grünkonzepte der Kommunen mit ein. Das Land Baden–Württemberg hat zusammen mit dem Nabu dafür sogar Förderprogramme aufgelegt. Naturschützer wünschen sich allerdings dazu noch etwas mehr Selbstbewusstsein der Gemeindeverwaltungen wie auch der Gartenbesitzer, so dass sie die so entstehende bunte Wildnis gegenüber weniger naturbewussten Mitbürgern standhaft vertreten und vielleicht auch öffentlich begründen.

Grundvoraussetzung für eine echte Wildblumenwiese ist jedoch das richtige Saatgut für den jeweiligen Boden. Bei oft kostengünstigen Samenmischungen in den Baumärkten lässt man sie sich gerne von bunten Blumenbildern auf der Samentüte verleiten und täuschen. Der leuchtend bunte Flor der eventuell daraus entsteht, bringt auch den Honigbienen nur wenig und den Wildbienen und Schmetterlingen nichts und ist im Folgejahr nicht mehr gegeben. Bei der bunten Pracht handelt es sich fast nur um einjährige Hybriden von Kultursorten und Exoten die keinen Nektar oder Pollen bilden. Sie sind größtenteils unfruchtbar. Daher bietet der Nabu nun die „Mengener Mischung“ an.