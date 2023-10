Der FC Mengen hat am Samstag, im Spitzenspiel gegen den SV Mietingen, die erste Heimniederlage hinnehmen müssen. Vor 150 Zuschauern im Ablachstadion siegten die Gäste am Ende verdient mit 3:1 und bleiben in der laufenden Saison als einzige Mannschaft ungeschlagen.

Fehler begünstigt Entscheidung

Fußball ist ein Spiel, in dem meistens der verliert, der (mehr) Fehler macht. Sinnbildlich für die gesamten 90 Minuten am Samstag war die Szene in der Nachspielzeit, die zum 3:1 für Mietingen führte. Nach einem Konter über rechts kam der Ball nach innen, Konrad Schaut ‐ bis zu diesem Zeitpunkt fehlerlos ‐ rutschte ins Zuspiel, um den Ball zu klären, stoppte ihn und legte ihn dem eingewechselten David Egle vor. Der Youngster des SVM, im Sommer vom Kreisligisten Äpfingen gekommen, drückte das Leder über die Linie ‐ 1:3 (90. +1).

Lang ist stolz auf seine Mannschaft

„Ich glaube, wir hatten über die 90 Minuten die klareren Aktionen Richtung Tor“, sagte Mietingens Trainer Philipp Lang nach der Partie. „Ich bin absolut stolz, was die Mannschaft geleistet hat.“ Mietingen erwischte den besseren Start, lief die Mengener immer wieder aggressiv an. „Wir wussten um die Qualität der Mengener in der Offensive und im Spielaufbau. Wir wollten sie zu langen Bällen zu zwingen“, sagte Lang. Das gelang.

Die erste Gelegenheit hatte Robin Ertle nach einem Ballgewinn im Mittelfeld, doch Erle setzte seinen ersten Schuss aufs Tor zu hoch an (12.). „Wir haben uns im ersten Abschnitt schon sehr schwer getan, Lösungen zu finden. Waren oft zu ungenau, zu ungestüm“, kommentierte Mengens Trainer Mario Slawig. Das traf auch an diesem Nachmittag auf die Mengener Ecken und Standards zu.

Zwei „Kann“-Elfmeter bringen die ersten Tore

Trotzdem brauchte Mietingen eine strenge Form der Regelauslegung, um in Führung zu gehen. Nach einem Vorstoß über rechts brachte Demuth das Leder Vollspann in die Mitte, Max Schuler rutschte in den Ball und bekam ihn an den Unterarm. Baiz pfiff Elfmeter. „Den musst du nicht geben“, kommentierte Mario Slawig, „aber den für uns in Halbzeit zwei auch nicht“, meinte er nach dem Spiel.

Ertle verwandelte sicher ‐ 0:1 (19.). Die dickste Möglichkeit zum Ausgleich hatte David Bachhofer. Nach etwas mehr als einer halben Stunde. Schuss rechts, Schuss links, Torwart wehrte ab, Kopfball, Pfosten ‐ es sollte die beste Möglichkeit der Schwarz-Gelben bleiben.

In Abschnitt zwei ordnete der eingewechselte Patrick Klotz das Spiel, Mengen kam nun einige Male hinter die erste, hoch stehende Mietinger Kette, doch der Gast verteidigte clever. Nach einer Einzelleistung drang Tobias Nörz in den Strafraum ein, Badstuber und Di Romualdo nahmen ihn in die Zange, Nörz fiel, ein Schrei. Baiz pfiff Elfmeter und klärte nach dem Spiel auf. „Der Mengener Spieler wurde am Fuß getroffen. Deshalb Elfer.“ Alex Klotz verwandelte zum 1:1 (73.).

Drangphase des FCM, kalte Dusche der Gäste

Mitten in die (kurze) Mengener Drangphase fiel die Mietinger Dusche. Nach einem langen Ball auf Alex Klotz, verlor dieser die Kugel auf der rechten Angriffsseite, Mietingen spielte schnell nach vorne, Flanke, Frank Dehne verschätzte sich, Robin Ertle stand genau richtig ‐ 1:2 (82.).

Eine Minute später prüfte Alex Klotz mit einem Außenristschuss, der gefährlich aufsetzte, Mietingens Torwart, der die Probe mit einer Hand bestand (83.), dann rettete auf der Gegenseite Eisele noch gegen Hagel nach Zuspiel von Meneghini, ehe David Egle den Deckel auf die Partie machte (90. +1).

Slawig: Machen zwei individuelle Fehler

„Eigentlich möchte ich hier heute keinen herausstellen. Unsere Mannschaft ist eine tolle Einheit, zusammen mit unseren Anhängern“, sagte Lang, während sich seine Spieler von den mitgereisten Zuschauern feiern ließ.

Mario Slawig sagte: „Ich glaube schon, dass es ein ausgeglichenes Spiel war. Vielleicht hätten wir uns beim 1:1 mit einem Remis begnügen müssen, machen aber dann zwei individuelle Fehler. Aber wir sind auch noch ein bisschen zu grün.“

Die Statistik zum Spiel:

FC Mengen ‐ SV Mietingen 1:3 (0:1).FCM: Eisele ‐ Renger, F. Dehne, Ivanesic, Schaut ‐ Schuler, A. Klotz, Hayn (46. P. Klotz) ‐ Bachhofer, T. Nörz ‐ Varady (82. Stumpp). SVM: Wiemer ‐ Di Romualdo, Jerg, Rauß (68. Hagel), Badstuber ‐ Demuth (75. C. Glaser), Meneghini, Rolser, Scheffold (85. Sandmaier), Mayer (81. Egle) ‐ Ertle (90. +3 Schick). Tore: 0:1 Robin Ertle (19./HE), 1:1 Alexander Klotz (73./FE), 1:2 Robin Ertle (82.), 1:3 David Egle (90. +1). SR: Fabian Baiz (Wangen). Z.: 150.