Der FC Mengen ist im Achtelfinale des Württembergischen Fußball-Verbandspokals ausgeschieden. Die Mengener unterlagen am Mittwoch dem Oberligisten SSV Reutlingen vor der Rekordkulisse von 1200 Zuschauern im Mengener Ablachstadion mit 0:3 (0:2). Insgesamt zeigte der FC Mengen eine couragierte Leistung, die sogar Reutlingens Trainer Maik Stingel verblüffte.

„Mengen hat das super gemacht. Die haben uns sehr gut gepresst. Mengen hat sehr gut mitgespielt“, lobte Stingel den Gegner. Entsprechend unzufrieden zeigte sich der 31-Jährige in der ersten Halbzeit mit seinem Team, tigerte in seiner Coachingzone auf und ab und rief einige lautstarke Anweisungen. „Wir müssen erst mal die Mitte zumachen“, herrschte er seine Spieler Mitte der ersten Halbzeit an.

Gute Ballgewinne im Mittelfeld

Gemeint war, dass es Mengen immer wieder gelang, im Mittelfeld mit zwei Sechsern eine Überzahl gegen einen Reutlinger Zehner herzustellen, um so Ballverluste bei den Reutlingern zu erzielen. „Einiges sieht man doch auch auf einem Video und da wussten wir, dass das unsere Chance ist“, sagte ein lächelnder Mario Slawig nach der Partie.

Zu passe kam Stingel sicher nicht, dass er kurz vor dem Anpfiff noch einmal seine Startformation ändern musste und mit Jonah Adrovic für den angeschlagenen Ben Schaal einen Spieler bringen musste, dessen Kernkompetenz nicht die linke Außenbahn ist. Trotzdem machte ausgerechnet Adrovic das 1:0.

Reutlingen unterläuft den Plan Slawigs

Wiederholt spielte sich Reutlingen über die rechte Angriffsseite nach vorne, meist über „Sechser“ Florian Krajinovic und den schnellen Außen Ole Deininger, an diesem Nachmittag bester Mann auf dem Platz, der Schaut und Schlude arbeitsreiche 90 Minuten bescherte, sodass sich Schaut nicht immer im Mittelfeld ins Offensivspiel seiner Mengener einschalten konnte. „Wir wussten aus den Videos, dass sie gerne über rechts kommen. Deshalb hat Ladislav vorne versucht, den Torwart so anzulaufen, dass er ihn zwingt, über links zu spielen. Aber dann haben sie halt über die Sechs nach rechts gespielt“, sagte Mario Slawig zu seiner Taktik.

Gästefans träumen sangesfreudig von besseren Zeiten

Auch vor dem 1:0 ging es über die rechts Angriffsseite nach vorne, Deininger überlief den wahrlich nicht langsamen Konrad Schaut, passte nach innen, dort stand Trianni, der drehte sich einmal um sich selbst, schloss ins lange untere Eck ab, der fehlerfreie Dominic Merk parierte den scharfen Ball aus recht kurzer Distanz, konnte ihn aber nur schräg nach vorne abwehren, Adrovic war zur Stelle und versenkte die Kugel (21.). Frenetisch gefeiert von den Gästefans, die fast die gesamten 90 Minuten ‐ von Einpeitschern angeheizt ‐ sangen und dabei auch ihren Träumen von besseren Zeiten an der Kreuzeiche freien Lauf ließen.

Gute Phase Reutlingens vor und nach der Pause

Zum Zeitpunkt der SSV-Führung hätte es schon 1:0 für Mengen stehen können, ja müssen. Nach einem Ballgewinn im defensiven Mittelfeld schickte Alexander Klotz von halb links Ladislav Varady in der Mitte, doch dessen Schuss verfehlte knapp das Tor (15.). Zehn Minuten zuvor hatte der aufgerückte Reutlinger Ilic einen Kopfball am kurzen Eck des Mengener Tors vorbeigesetzt (5.).

Mit der Führung im Rücken bekam Reutlingen mehr Zugriff. Frank Dehne rettete vor Kasiar (28.), derselbe Spieler traf nach einer Ecke den Außenpfosten (33.), dann leistete sich Patrick Klotz einen Ballverlust im Aufbau, als er seinen vielleicht eine Idee zu hoch stehenden Bruder anspielen wollte und der Ball in den Beinen von Gorgoglione landete, der aber nur die Latte traf (33.).

Das 0:2 fiel wieder über die rechte Angriffsseite. Karjinovic schickte Deininger, der Schaut überlief und ins kurze Eck abzog (41.).

Stingel ist mit dem zweiten Abschnitt zufrieden

„Unsere zweite Halbzeit war okay, da haben wir nach dem 3:0 nichts mehr zugelassen“, sagte Stingel, der in Mengen auf gleich sechs Spieler aus der eigentlichen Startformation verzichten musste. Stingels Fazit erleichterte wohl auch die Tatsache, dass nach zwei Minuten im zweiten Abschnitt das Spiel praktisch entschieden war. Als Mengen den Ball hinten nicht wegbekam und er mehrmals durch die Reihen flipperte, war es Kasiar, der dem Leiden ein Ende bereitete ‐ 0:3 (47.).

In der Folge hätte Reutlingen durchaus noch höher gewinnen können, musste aber erst noch eine Chance von Schlude über sich ergehen lassen, der seinen Schuss aber zu hoch ansetzte oder den Ball nicht ideal traf (57.). Auch die 05er gingen zu fahrlässig mit ihren Chancen um. Der eingewechselte Mirhan Inan schlug den Ball freistehend drüber (65.), ein Freistoß klatschte an den Außenpfosten von Merks Tor (80.).

Tobias Nörz hofft auf positiven Effekt fürs Riedlingen-Spiel

„Wir haben hier gut mitgespielt. Schade ist es halt für David Bachhofer, dass er in so einem Spiel nicht mitspielen konnte“, dachte Mengens Co-Trainer Mario Campregher an den verletzten Spieler mit der Nummer 13. Derweil gab es für den FCM in der Schlussphase eine weitere Hiobsbotschaft. Dennis Ivanesic erhielt einen Schlag auf die Nase, blutete und ließ sich zur Sicherheit im Krankenhaus untersuchen.

Zufrieden blickte derweil Mengens Nummer 16, Tobias Nörz, drein. „Ich glaube, wir haben heute hier gut dagegen gehalten. Mit dieser Leistung können wir zufrieden sein. Mit etwas Glück gehen wir in Führung. Jetzt wollen wir den Schwung ins Spiel am Samstag gegen Riedlingen mitnehmen.“

Achtelfinale im Überblick: TSV Buch - TSV Oberensingen 2:1, SF Dorfmerkingen - VfR Aalen 1:3, Hollenbach - Großaspach 1:3, VfB Bösingen - Türk. Neckarsulm 1:4, TSG Backnang - Stuttgarter Kickers, SF Schwendi - SSV Ulm 1:12; SG Empfingen - TV Darmsheim 2:0; FC Mengen - SSV Reutlingen 0:3.