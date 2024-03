Einen 2:1-Arbeitssieg hat der FC Mengen am Samstag in der Fußball-Landesliga gegen den Aufsteiger TSV Harthausen/Scher gefeiert. Für die Mengener Tore vor 150 Zuschauern bei widrigen Wetterverhältnissen und daraus resultierenden schwierigen Platzbedingungen sorgte Kapitän Alexander Klotz mit zwei Standards.

Dabei hätte die Partie auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Immer wieder kamen die Gäste gefährlich, hebelten über rechts die schwarz-gelbe Hintermannschaft aus. Levi-Finn Schlude ließ sich auf der linken Abwehrseite nach vorne locken. Es folgte ein langer, steiler Ball in den Rücken der Abwehr. Zum ersten Mal in Minute eins: Rösch flankte, der Ball klatschte auf die Latte (1.). Auch den nächsten Angriff gab es nach diesem Muster: Dieses Mal rettete Niklas Frank im Mengener Tor gegen Rösch (6.).

Mengen justiert nach

„In der ersten Halbzeit waren wir in der Kette, vor allem hinten rechts einfach ein bisschen zu naiv. Da haben wir uns immer wieder rauslocken lassen. Harthausen hatte das Ziel, mit langen Bällen hinter die Kette zu kommen. Wir haben dann in der Halbzeit ein bisschen nachjustiert“, sagte Mengens Trainer Mario Slawig nach der Partie.

Mengen, bei dem Trenkmann von Beginn an spielte, löste sich nur langsam. Die dickste Möglichkeit hatte Alexander Klotz, der nach einer Viertelstunde abzog, knapp vorbei (15.). Dann sorgte der Mengener Kapitän für das 1:0. Wenn schon gegen die gut stehende Viererkette von Harthausen aus dem Spiel nicht zu bezwingen war, musste ein Standard her. Klotz verwandelte eine Ecke von links mit rechts direkt. Torwart Reinhardt tauchte, wohl auch gestört von der Vollversammlung vor sich - unter dem Ball durch, der Ball ging vor dem einschussbereiten Ivanesic über die Linie (35.). „Wir haben vor dem Spiel noch einmal kurzfristig auf Viererkette umgestellt, um der Mannschaft die nötige Sicherheit zu geben. Ich wollte von draußen coachen“, sagte Aktepe.

Kurz vor der Pause die kalte Dusche

Dann leistete sich Mengen einen Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, Diagonalball auf die rechte Seite. Wieder Rösch setzte sich durch, legte den Ball in den Rücken der Abwehr, Dahlke schob ein - 1:1 (45.). „Ich denke, wir haben in den ersten 45 Minuten mehr Druck gemacht, hatten die klareren Chancen, verpassen aber das frühe 1:0. Dann kassieren wir das völlig unnötige 0:1. Dass wir mit 1:1 in die Halbzeit gehen, ist in Ordnung“, sagte Harthausens Trainer Akin Aktepe.

Nach der Pause stellte Mengen die Fehler hinten ab, nach vorne lief es besser. Mengen operierte wiederholt auf dem schwierigen Untergrund mit langen Bällen. Schuler prüfte TSV-Torwart Reinhardt (55.), Nörz köpfte, brachte aber etwas zu wenig Druck hinter den Ball (60.), dann verpasste Patrick Klotz einen Abstauber (79.). Beide Teams kämpften mit dem immer tiefer werdenden Boden.

Unnötiges Foul leitet Mengens Sieg ein

Fehlende Harthausener Cleverness verhalf Mengen zum Sieg. David Bachhofer wurde an der Torauslinie von einem Harthausener abgegrätscht. Elfmeter. Alex Klotz verlud den Torwart - 2:1 (83.). „Da besteht eigentlich keine Gefahr, David Bachhofer bewegt sich Richtung Auslinie und wir machen das Foul. Unnötig“, meinte Aktepe nach der Partie. „Mengen war in der zweiten Halbzeit besser als wir. Aber wir haben auch die individuellen Fehler gemacht.“

Erleichtert über die drei Punkte war degegen Mario Slawig: „Heute waren wir sehr engagiert auf dem Platz. Das war natürlich kein schönes Spiel, aber wir heute auch gekämpft und die Tugenden eingebracht, die du in so einem Spiel einbringen musst.“

FC Mengen - TSV Harthausen/S. 2:1 (1:1). - FCM: Frank - Schlude (85. Sibak), Hartl, Ivanesic, Renger - P. Klotz, Schuler (86. Hayn) - T. Nörz, A. Klotz, Trenkmann (70. E. Dehne) - Bachhofer (90. Varady). - TSV: Reinhardt - Koch (85. Czopiak), F. Maier (85. Losekamm), Gauggel, Heberle - Dahlke, L. Maier (85. Schuth), Balci, Locher (78. Abt) - Rösch, Endriß. - Tore: 1:0 Alexander Klotz (35.), 1:1 Sebastian Dahlke (45.), 2:1 Alexander Klotz (83./FE). - SR: Sebastian Flegr (Unterjesingen). - Z.: 150.