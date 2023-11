Der FC Mengen hat am Samstag das dritte Spiel in der Landesliga in Folge verloren. Gegen den Verbandsligaabsteiger FC Wangen unterlag die Mannschaft von Trainer Mario Slawig mit 1:4.

Schaut trifft zur Führung

Dabei begann Mengen ganz ordentlich, zeigte sich zunächst gut erholt von der 0:4-Schlappe am vergangenen Wochenende in Riedlingen. Und folglich gingen die Mengener auch in Führung. Nach einer Ecke von der rechten Seite, eine halbhoch getretene, einstudierte Variante von Alexander Klotz, kam der Ball zum kurz hinter dem Elfmeterpunkt postierten Konrad Schaut, der den Ball in die lange Ecke versenkte ‐ 0:1 (9.).

Wangens Interimstrainer Daniel Wellmann saß 90 Minuten ruhig auf der Trainerbank und verfolgte das Geschehen auf dem Rasenplatz äußerst entspannt. Seine Spieler zeigten von Beginn an trotz eines Rückstandes eine konzentrierte Leistung und belohnten sich für einen mutigen Auftritt mit einem Dreier. „Vielleicht hat es uns noch besser in die Karten gespielt, dass wir in Rückstand geraten sind. Meine Mannschaft ist ruhig geblieben und hat mit einem einfachen und zielstrebigen Fußball drei Punkte geholt“, sagte Wellmann.

Mengen verliert die Bälle zu schnell

Immer wieder verloren die Mengener die Bälle früh, der Verbandsligaabsteiger presste gut und zwang die Schwarz-Gelben auch zu Fehlern. Nach einem Angriff über links und einem steilen Ball in die Tiefe überwand der schnelle Leupold Tamino Eisele. Aus relativ spitzem Winkel legte er die Kugel ins lange Eck ‐ 1:1 (16.). Zwischen der 35. und 39. Minute blitze die FCM-Offensive noch einmal auf, doch Arkin Sibak, Ladislav Varady und Alexander Klotz vergaben gute Chancen. Ein Glück für Mengen, dass die Schüsse aus der zweiten Reihe meist sichere Beute von Eisele waren ‐ zunächst.

Wangen nutzt Mengens Fehler

Mengens Trainer Mario Slawig sagte: „Wir haben eigentlich gut angefangen. Aber nach dem Gegentor sind wir zappelig geworden. Da waren wir zu aufgeregt, hatten kein Selbstvertrauen mehr, haben dann die Bälle leichtsinnig vertändelt, das hat den Wangenern auch in die Karten gespielt. Gerade in der zweiten Halbzeit, als sie das 2:1, das 3:1 gemacht haben. „

Erst nach der Pause schlug sich die Wangener Überlegenheit auch in Toren nieder. Wilhalm setzte sich über rechts durch, spielte den Querpass vor der unaufmerksamen Mengener Abwehr, im Rücken stand Jonas Brüderlin frei und jagte die Kugel freistehend ins Tor (49.). Nur zehn Minuten später der Fast-Schon-Knock-Out für die Gastgeber. Das 3:1 (59.) war ein Tor des Willens aus Sicht der Gäste. Wieder patzte der FCM, Leupold setzte nach und traf. (59.).

Vorne zu harmlos, hinten zu anfällig

Und wie es dann so ist: Zunächst hat man kein Glück, dann kommt das Pech hinzu. Die dickste Chance zum Anschluss hatte Alexander Klotz mit einem Freistoß aus 20 Metern, doch Wangens Torwart kratzte die Kugel aus dem von ihm aus gesehen linken unteren Eck (63.). Vier Minuten später schoss der aufgerückte Abwehrspieler Justin Schumacher, Eisele ließ den Ball nach vorne abprallen und Elias Willhalm traf zum 4:1.

„Es fehlt halt gerade ein bisschen. Klar haben wir Ausfälle, aber ich erwarte von meiner Mannschaft, dass sie dagegen hält, dass sie die Zweikämpfe gut bestreitet. Da waren wir heute klar unterlegen. Das haben die Wangener besser gemacht. Und wir lassen das ein bisschen über uns ergehen. Da fehlt uns so ein wenig die Gegenwehr. Im Moment ist es so, dass wir es uns auch nicht verdienen, die Punkte hier zu behalten, weil wir viel zu wenig tun. Daran müssen wir einfach arbeiten. Wir haben jetzt noch drei Spiele und das muss in diesen Spielen auch besser werden. In der Offensive war es bis auf Tobias Nörz heute ein laues Lüftchen. Wir weinen jetzt ein bisschen und am Dienstag haben wir wieder Training“, sagte ein trotz allem lächelnder Slawig.