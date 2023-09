Mengens Bürgermeister unterzeichnet UN-Resolution

Die Agenda für nachhaltige Entwicklung auf kommunaler Ebene ist kürzlich von Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck unterzeichnet worden. Damit bestärkt der Gemeinderat sein Bestreben, zukunftsweisend zu handeln.

Kommunen hätten für die nachhaltige, gerechtere Entwicklung eine besondere Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Mengen. Sie seien die Akteure, die sich aktiv und weniger bürokratisch gegen Armut einsetzten und müssten sich den Klimaherausforderungen stellen. Die Stadt Mengen sei seit vielen Jahren Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Das beweise der European Energy Award, dass Mengen Fairtrade-Stadt ist, die nachhaltige Stadtrallye und vermehrte Investitionen in die eigene Energieproduktion.

Durch die Teilnahme an der 2030 Agenda, die von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen wurde, will sich die Stadtverwaltung und das Gremium weiterhin für eine nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen einsetzen. Bereits 2015 brachte die UN die Agenda auf den Weg.

Diese beinhaltet unter anderem den zuverlässigen Zugang zu Energie, eine Willkommenskultur für Menschen in Not und weitere. Der gemeinnützige Verband „Rat der Gemeinden und Regionen Europas“ setzt sich vermehrt für die Umsetzung ein. Die Mitglieder dieses Rates sind daher dazu angehalten, die Musterresolution anzuerkennen und umzusetzen. Der Deutsche Städtetag, Städte- und Gemeindebund und der Deutsche Landkreistag sind Mitglieder des Rates und somit auch die Stadt Mengen.

Stadträtin Brunhilde Raiser verdeutlichte, dass sie hinter der Resolution stehe, aber dass allen klar sein müsse, dass damit moralische Verpflichtungen verknüpft seien und die Stadt als Vorbild agieren muss. Letztlich stimmte der Rat mehrheitlich für die Unterschrift. Bürgermeister Stefan Bubeck nutzte die Gemeinderatssitzung, um direkt im Beisein des Gremiums die Resolution zu unterzeichnen.