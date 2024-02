Die Schachfreunde Mengen steuern in der Landesliga auf den Meistertitel zu. Am vergangenen Wochenende gab es gegen den Post SV Ulm den siebten Sieg im siebten Saisonspiel. Mengen siegte verdient mit 5:3. Damit hält die Mannschaft Kurs und ist dem Ziel, dem Aufstieg in die Verbandsliga, einen weiteren Schritt näher gekommen. Es ist eine Rekordsaison für die Mengener.

Die Ulmer kamen nur zu siebt, sodass Sacha Strathmann an Brett eins kampflos gewann: frühe Führung für die Mengener. Dieter Wernard machte an Brett sieben mit den schwarzen Steinen permanent Druck und zwang seinen Gegner zur Aufgabe. Alfred Leser führte an Brett sechs seine Partie sehr solide und konnte trotz gegnerischer Offensive standhalten, was zur Punkteteilung führte. Die Partien von Rudolf Härle an Brett fünf und von Alexander Woroschejkin an Brett acht gingen leider verloren, da beide nach Materialverlust keine Perspektiven am Brett mehr hatten.

Baur und Baur sorgen für den Sieg

Dies bedeutete den Ausgleich für die Gäste. Nun stand es 2,5:2,5 und die Mengener wollten diesen Mannschaftskampf unbedingt gewinnen, um die Verfolger Jedesheim II und Leipheim in der Tabelle weiterhin auf Distanz zu halten. An den Brettern zwei (Frank Baur), drei (Darko Blazevic) und vier (Volker Baur) wurde noch gespielt, und es sah insgesamt etwas besser für die Mengener aus, doch alles konnte noch passieren.

Frank Baur bezwang seinen Gegner, indem er von früh an offensiv spielte und ständig Drohungen aufstellte, was den Ulmer schließlich fehlgreifen ließ. Volker Baur stand längere Zeit mit dem Rücken zur Wand, hatte jedoch in beiderseitiger Zeitnot die besseren Nerven und die Partie kippte zu Gunsten der Mengener. Fast zeitgleich ging die Partie von Darko Blazevic aus, welcher seinen minimalen Vorteil in einen Sieg umzuwandeln versuchte. Aufgrund zäher Verteidigung seines Ulmer Gegenübers aber musste er mit Remis zufrieden sein. Doch der Mannschaftssieg war ohnehin in der Tasche.

Tabelle: 1. SF Mengen 14/37,0, 2. SV Jedesheim 12/33,0, 3. VfL Leipheim 11/34,5, 4. SV Weingarten 7/29,0, 5. SC Obersulmetingen 7/28,5, 6. TG Biberach 7/26,0, 7. Post-SV Ulm 5/25,5, 7. SC lindau 5/25,5, 9. SF Vöhringen 1/21,0, 10. SV Friedrichshafen 1/20,0.