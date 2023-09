Mengener Krämermarkt erstmals am Samstag

Der Krämermarkt in Mengen findet dieses Mal nicht am Mittwoch, sondern am Samstag, 16. September, von 9 bis 18 Uhr auf der Hauptstraße statt. Zudem gibt es den Wochenmarkt, der an diesem Samstag um einen Bauernmarkt erweitert wird. Dies teilt die Stadtverwaltung mit.

Normalerweise ist in Mengen immer am zweiten Mittwoch im April, Juni, September und November Krämermarkt. Nicht in diesem Jahr. Der Krämermarkt findet erstmals nicht am Mittwoch, sondern am Samstag, 16. September, von 9 bis 18 Uhr statt und wird um einen Bauernmarkt erweitert.

Bürgermeister Stefan Bubeck verspricht sich von der Verlegung auf den Samstag, „dass so mehr Kunden den Markt besuchen können“. Gleich bleibt aber der Ort, Krämer– und Bauernmarkt, werden in der Hauptstraße in Mengen aufgebaut und schließen sich an den Wochenmarkt an.