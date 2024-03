(mac) - Der FC Mengen muss bereits am Freitag beim TSV Harthausen/Scher antreten. Das Duell mit der Mannschaft von Stefan Bach ist auch das Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn. Siegt Mengen schafft sich die Mannschaft von Mario Slawig Platz nach unten und kann sogar wieder ein wenig nach oben schielen.

Schwerer Untergrund begünstigt ein Mittel

Nach dem 2:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen den TSV Harthausen/Scher sieht die Welt bei - sorry für das Wortspiel - Schwarz-Gelb schon wieder etwas rosiger aus. „Mit der Einstellung und mit dem Ergebnis war ich natürlich zufrieden“, sagt Mengens Trainer Mario Slawig. „Im Gegensatz zum Spiel in Ochsenhausen konnte man eine deutliche Verbesserung erkennen. Das war die richtige Reaktion auf das 0:1 in Ochsenhausen“, sagt Slawig.

Natürlich sei es derzeit schwierig, fußballerisch zu überzeugen, auch angesichts der schwer zu bespielenden Plätze. „Aber da haben ja derzeit alle Probleme. Da operieren nun mal viele Mannschaften mit langen Bällen. Auch wir haben ja den einen oder anderen langen Ball gespielt, obwohl das normal nicht so unser Spiel ist.“

Der Gegner steht kompakt

Doch müsse man die langen Bälle auch besser verteidigen. „Deshalb haben wir das im Training auch noch mal geübt“, sagt Slawig. Denn vor allem in der ersten Halbzeit im Spiel gegen Harthausen/Scher kamen die Gäste mit langen Bällen, vor allem über die rechte Angriffsseite, hinter die Mengener Kette.

Vom Gegner konnte sich Slawig im Spiel Straßberg - Ochsenhausen vor drei Wochen ein Bild machen. „Wir erwarten eine kompakt stehende Mannschaft. Ich glaube, dass sich auch Straßberg, angesichts des Zustands der Plätze, nicht zu lange Zeit mit dem Aufbau aufhalten möchte und es vielleicht auch mit langen Bällen probieren wird. Natürlich wollen wir in Straßberg punkten“, sagt Slawig. Schon um den Gegner hinter sich zu halten. Bei einem Sieg könnte sogar wieder das vordere Drittel winken. „Natürlich schaust du lieber nach oben als nach unten. Wir wollen ein positives Erlebnis.“

Von drei Torhütern bleibt einer

Einen personellen Engpass gibt es derzeit nur auf der Torhüterposition. Tamino Eisele ist noch nicht wieder fit, der Mittelfuß bereitet Probleme. Dominic Merks Schulter ist zwar wieder okay, jetzt zwickt die Achillessehne beim doch so verletzungsgeplagten Mengener Schlussmann. So wird sicher Niklas Frank im Tor stehen - wie schon gegen Harthausen/Scher.

„Aber da hat Niklas ja seine Sache ausgezeichnet gemacht. Aber das hat er ja schon im Pokal. Niklas kannst du bedenkenlos reinstellen“, lobt Slawig Mengens Torwart Nummer drei, der gegen Harthausen/Scher einige gute Szenen hatte. So bewahrte er seine Mannschaft in einer Eins-gegen-eins-Situation vor einem frühen Rückstand. „Bis auf Tamino und Dominic sind alle anderen Spieler derzeit fit“, sagt Mario Slawig am Donnerstagnachmittag. Da stand allerdings das Abschlusstraining noch aus.