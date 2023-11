Der FC Mengen hat am vergangenen Wochenende wieder in die Ergebnisspur gefunden. Nach den vier Pflichtspielniederlagen (drei in der Liga, eine im WFV-Pokal) siegten die Schwarz-Gelben am vergangenen Wochenende in Friedrichshafen. Am Samstag kommt der FC Albstadt (Sa., 14.30 Uhr). Das Spiel findet auf dem Kunstrasen in Sigmaringen statt.

Trainer lobt sein Team

Mit der Leistung beim VfB Friedrichshafen war Mengens Trainer Mario Slawig zufrieden. „Das war ein gutes Spiel meiner Mannschaft, fast über die gesamte Spielzeit. In der ersten Halbzeit haben wir eine Top-Leistung gezeigt, in der zweiten Halbzeit hatten wir einen kleinen Hänger, haben uns dann aber wieder sehr gut auf den Gegner eingestellt und sehr gut gespielt“, lobt der 53-Jährige sein Team.

Die Mannschaft habe begriffen, dass es nur zusammen gehe. „Sie muss zusammen verteidigen, zusammen angreifen. Wenn uns das auch in den letzten beiden Spielen des Jahres gelingt, dann werden wir noch einige Punkte sammeln“, glaubt der Trainer.

Mengen stellt sich auf Taktik ein

Natürlich trüben die drei Gegentore ein wenig die Bilanz der Mengener in Friedrichshafen. „Da hatten wir Schwierigkeiten uns auf die Diagonalbälle der Friedrichshafener auf die rechte Seite einzustellen. Das haben wir dann aber gelöst, haben die Außenverteidiger anders positioniert und haben es dann geschafft, das Spiel wieder in den Griff zu bekommen.“ Und so lobt Slawig seine Elf: „Hut ab vor meiner Mannschaft, dass sie nicht den Kopf hat hängen lassen und sehr gut zurückgekommen ist. Wir haben die Angriffe mit sehr gutem Umschaltspiel ausgespielt und die Tore erzielt“, lobt Slawig.

Unter der Woche trainierte die Mannschaft in Sigmaringen auf dem Kunstrasenplatz, da auch der Trainingsplatz in Mengen nach den vielen Regenfällen nicht zu bespielen war.

Viele Ausfälle beim FCM

Wohl auf sieben Spieler muss Slawig gegen Albstadt verzichten: Levi-Finn Schlude ist krank, David Bachhofer hat nach wie vor Knieprobleme.

Frank Dehne ist beruflich verhindert, außerdem fehlen die Langzeitverletzten Maximilian Stumpp, Dennis Ivanesic und Eric Dehne. Dominic Merk hat sich in Friedrichshafen den Daumen verstaucht. „Die Mannschaft stellt sich eigentlich von alleine auf. Gottseidank ist Alexander Klotz wieder fit“, sagt Slawig über den Kapitän.