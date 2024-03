Die Mengener werden am Sonntag, 14. Juli, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister wählen. Dieses Datum hat der Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag festgelegt. Eine eventuelle Stichwahl findet demnach zwei Wochen später am Sonntag, 28. Juli, statt.

So wird der Wahltag ausgewählt

Nachdem Bürgermeister Stefan Bubeck in der vergangenen Woche erklärt hatte, nicht mehr für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, fällt ihm qua Amt der Vorsitz im Gemeindewahlausschuss zu. Die Wahl kann gemäß Gemeindeordnung frühestens drei Monate vor Ablauf seiner Amtszeit am 5. Oktober stattfinden.

„Das wäre am 7. Juli und würde genau auf den Fuhrmannstag fallen“, so Bubeck. Das sei natürlich für Einwohner wie Rathausmitarbeiter gleichermaßen unpraktisch. Um dann nicht zu weit in die Sommerferien zu rücken, sei von der Verwaltung der 14. Juli ausgesucht worden. Ein Termin, dem auch die Gemeinderäte zustimmen konnten.

Wann die Bewerbungsfrist startet

Weil es für manche potenzielle Kandidaten eine wichtige Information ist, dass sie bei einer Kandidatur nicht gegen den Amtsinhaber antreten müssen, soll die Information, dass Bubeck sich nicht mehr zur Wahl stellt, in der Stellenausschreibung erwähnt werden. Die Bewerbungsfrist wird dann vom 4. Mai bis 17. Juni laufen.

Eine öffentliche Kandidatenvorstellung hält das Gremium ebenfalls für sinnvoll, sie wird am Donnerstag, 27. Juni, um 19 Uhr im Bürgerhaus in Ennetach stattfinden.

Bürgermeister Stefan Bubeck hatte in der vergangenen Woche öffentlich gemacht, sich nicht noch einmal zur Wahl zu stellen. Der 54-Jährige hat nach neun Jahren als Bürgermeister in Hettingen nun bereits zwei Amtszeiten als Bürgermeister in Mengen gearbeitet und sucht nun neue berufliche Herausforderungen. Andere politische oder öffentliche Ämter zu übernehmen hat er in einem Schreiben an seine Mitarbeiter und Gemeinderäte bereits ausgeschlossen.