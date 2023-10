Die besten zwei Mannschaften jeder Altersklasse von der U8 bis zur U12 haben am Bezirksfinale der Kinder-Leichtathletik in Leutkirch teilgenommen. In der Kinder-Leichtathletik wird der jüngste Nachwuchs mit Disziplinen, die an die „echten“ Leichtathletik-Disziplinen angelehnt, aber spielerischer sind, an die „große“ Leichtathletik herangeführt. Außerdem soll in der Kinder-Leichtathletik der Teamgedanke im Vordergrund stehen.

250 Kinder sind am Start

In Leutkirch nahmen pro Altersklasse die beiden besten Mannschaften des Kreisentscheids in den Kreisen Biberach, Ravensburg, Friedrichshafen und Sigmaringen teil. Außerdem durfte der Ausrichter TSG Leutkirch Mannschaften melden. Insgesamt belebten 250 Kinder das Stadion in Leutkirch.

Die Disziplinen waren von leicht (U8) bis anspruchsvoll (U12) gewählt. So durften die Teilnehmer in der U8 im 30-Meter-Sprint aus unterschiedlichen Startpositionen starten. Die U10 musste eine 40-Meter-Hindernis-Sprintstaffel mit Zeitvorgabe flach und mit einer Hindernishöhe von 35 Zentimetern laufen, die U12 absolvierte einen 50-Meter-Hürdensprint, aus dem Startblock heraus. Auf der 50-Meter-Strecke standen fünf Hürden mit einer Höhe von jeweils 50 Zentimetern.

Höhepunkt ist die Biathlon-Staffel

Bei herrlichem Herbstwetter starten für den Kreis Sigmaringen beim Bezirksfinale in Leutkirch in der U8 der TSV Inneringen und die PSG Sigmaringen, in der U10 der TV Mengen und der TV Ostrach sowie in der U12 der TSV Inneringen und der TV Mengen mit dem TV Ostrach.

Weil alle Altersklasse ihre Disziplinen teilweise gleichzeitig absolvierten herrschte im Stadion ein buntes, fröhliches Treiben und auch das Highlight jeder Leichtathletik-Sportveranstaltung ‐ die Biathlonstaffel ‐ erhielt die volle Aufmerksamkeit und die Unterstützung der Sportler, Trainer und Familien, die ihre Kinder lautstark anfeuerten.

Letzter Lauf entscheidet

So war der letzte Lauf in der Biathlonstaffel spannungsgeladen. Zeitversetzt starte die bis zu diesem Zeitpunkt führende TSG Leutkirch vor dem zweitplatzierten TSV Riedlingen und dem TV Mengen, der auf Platz drei lag. Fünf Runden kämpften die Spitzenmannschaften um jeden Meter und den Sieg, verloren beim Werfen ‐ im leichtathletischen Biathlon wird geworfen, nicht geschossen. Alle wussten: Wer als Erster über die Ziellinie geht, ist Bezirksmeister.

Alle drei Mannschaften kamen nach der fünften Runde zeitgleich zum Werfen, alle mussten in die Strafrunden und dem TV Mengen gelang es mit zwei Schrittlängen Vorsprung, als erstes in die letzte, entscheidende Runde zu sprinten und den Titel nach Hause zu laufen.

Kreisvorsitzende zieht positives Fazit

Veronika Flatz, Kreisvorsitzende der Leichtathleten sagte: „Als Kreisvorsitzende haben mich nicht nur die hervorragenden Leistungen der Kinder, sondern auch die Gemeinschaft, welche wir als Kreis Sigmaringen nach außen präsentiert haben, sehr erfreut und mit Stolz erfüllt.“

Und Veronika Flatz zog noch ein weiteres Fazit: „Mit dem Bezirksfinale für U8, U10, U12 in Leutkirch haben wir die letzte Hürde der Auswirkungen des Lockdowns in der Kinderleichtathletik überwunden.“

Die weiteren Platzierungen für den Kreis Sigmaringen: U8: 5. PSG Sigmaringen, 6. TSV Inneringen; U10: Bezirksmeister TV Mengen, 4. TV Ostrach; U12: Bezirksmeister: 1. TV Mengen/TV Ostrach, 4. TSV Inneringen