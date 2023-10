Der FC Mengen bestreitet eine Woche nach dem 2:1-Sieg im Derby gegen den SV Hohentengen das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga. Der Tabellendritte reist am Samstag zu Tabellenführer TSG Balingen II (Spielbeginn: 15.30 Uhr, Kunstrasen Balingen). Siegen die Mengener könnten sie selbst die Spitze übernehmen.

Ein top ausgebildeter Gegner

Doch Mengens Trainer Mario Slawig weiß, was da für ein Schwergewicht der Liga wartet. Schließlich sind die Balinger seit 35 Landesliga-Spielen ohne Niederlage, die bis dato letzte Pleite gab es in der Vorrunde der vergangenen Saison beim TSV Riedlingen.

„Auch die Balinger sind gut gestartet. Das ist eine sehr gute Mannschaft, mit top ausgebildeten Spielern. Da das Spiel auf dem Kunstrasen stattfindet, glaube ich, dass die Balinger hier einen kleinen Vorteil haben“, sagt der Mengener Trainer.

Wir haben trotzdem genügend Potenzial. Und genau dafür trainieren wir ja auch. Mengens Trainer Mario Slawig

Ein weiterer Vorteil könnte sich aus der personellen Situation ergeben. „Schlecht“, ist Slawigs erste Reaktion, wenn es darauf zu sprechen kommt. Gleich auf vier wichtige Stützen wird er verzichten müssen: Alex Klotz, David Bachhofer (beide Grippe), Dennis Ivanesic (private Verpflichtung) und Loris Teiber (Verletzung am Sprunggelenk) werden nicht spielen können. Slawig wird sowohl seine Innenverteidigung wie auch den Angriff komplett umbauen müssen.

Slawig ist trotz allem optimistisch

„Dann ist eben Platz für frisches Personal“, sagt der Trainer und übt sich in Optimismus. „Das ist doch gut für die, die bislang nicht so viel gespielt haben“, sagt Slawig. Ihm ist vor der umfangreichen Umstellung nicht bang, auch weil gerade in der Innenverteidigung zwei spielen, die das schon beim Sieg im Pokalspiel in Balingen vor wenigen Wochen gespielt haben. „Konrad Schaut und Frank Dehne sind die erste Wahl. Ich habe da vollstes Vertrauen“, sagt der Trainer. „Wir haben trotzdem genügend Potenzial. Und genau dafür trainieren wir ja auch“, sagt der Trainer.

Nörz rückt wieder nach vorne

Noch schwerer dürfte aber der Ausfall von Alex Klotz und dem zweifachen Derbytorschützen David Bachhofer wirken. „Ja, Tobias Nörz wird wohl nach vorne rücken“, sagt er über Mengens Nummer 16. Nörz hatte sich im Derby auf der linken Verteidigerposition voll in den Dienst der Mannschaft gestellt. „Das ist ein guter Fußballer, ein absoluter Teamplayer“, sagt Slawig. Wieder ins Team rücken könnte Levin-Finn Schlude, der seine Sperre abgesessen hat, im Angriff könnte auch Maximilian Stumpp zum Zug kommen.

Epstein erwartet mitspielende Mengener

Slawig hat Respekt vor Balingen. „Das ist eine gute Mannschaft, die auch Fußball spielen will. Balingen hat eine gute Grundordnung, jeder will den Ball haben, die Mannschaft ist technisch stark. Die Balinger darfst du nicht ins Spiel kommen lassen. Wir werden alles raushauen und dann sehen. Ich hoffe und glaube, dass das ein gutes Landesligaspiel wird.“

Das Team von Trainer Denis Epstein hat mit 17 Toren die drittmeisten der Liga erzielt, nur Ravensburg II und Mietingen trafen häufiger (19). Mit Bastian Maier und Dustin Friz hat die Mannschaft eine noch stärkere Abwehr als in der Vorsaison. Auch Epstein glaubt, dass Mengen versuchen werde mitzuspielen. Somit erwartet er keineswegs defensive Mengener. Die Mannschaft habe starke Einzelspieler. Man wolle Mengen ins Laufen bringen, um die sich bietenden Räume zu nutzen.