Mengen präsentiert sich erneut auf der CMT

Die Stadt Mengen präsentiert sich vom 13. vom 21. Januar erneut auf der Messe für Caravan, Motor und Touristik (CMT) in Stuttgart am Stand der Oberschwaben Tourismus GmbH in Halle 6. Die Tourismusfachfrauen der Stadt werben dabei für Mengen als Ausflugsziel und als Ausgangsort für einen Kurzurlaub, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

Mittels diverser Flyer informieren sie interessierte Besucher über die touristischen Angebote, wie Gästeführungen, das Gaggli NudelHaus, die Mengener Bäder, die Zielfinger Seen mit ihren Bade- und Angelmöglichkeiten sowie die Fuhrmannswander- und Radwege. Auf den Fuhrmannswanderwegen kann bei Wanderungen rund um Mengen die Natur genossen werden. Auf den zwei barrierefreien Rollwanderwegen können auch gehbehinderte Menschen, Rollstuhlfahrer und Familien mit Kinderwagen die wunderschöne Landschaft Oberschwabens erkunden.

Die Broschüre „Fuhrmannstouren“ bietet Radrundtouren für Familien, Rennradler und Mountainbiker rund um Mengen bis auf die Schwäbische Alb und ins Bodenseehinterland. Diese Touren eignen sich laut Pressemitteilung auch für einen Abstecher vom Donauradweg aus und laden so die Langstreckenradler ein, die Gegend etwas besser und länger zu entdecken.

Zudem bietet die Stadt Mengen seit Frühjahr 2023 mit dem „Räuberlager“ und dem „Kuckucksnest“ zwei Übernachtungsmöglichkeiten mitten in der Natur an. Die beiden Treckingcamps wurden gemeinsam mit dem Naturpark Obere Donau ausgewiesen und laden dazu ein, legal eine Nacht im Wald zu verbringen und somit ermöglichen, den Charakter und die Schönheit des Naturraums zu erleben.