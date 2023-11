Eine Woche nach der 0:4-Niederlage beim TSV Riedlingen bekommt der FC Mengen den nächsten dicken Brocken vorgesetzt. Am Samstag (14.30 Uhr, Ablachstadion) kommt Verbandsligaabsteiger FC Wangen.

„Wir haben über das Spiel und die Fehler gesprochen“, sagt Mengens Trainer Mario Slawig. „Ich denke, das Spiel ist aus den Köpfen raus.“ Insgesamt wisse die Mannschaft, was gefehlt habe. „Vor allem die erste Halbzeit war nicht gut, die zweite war etwas besser.“

Wangen wie Laupheim

Doch mit dem FC Wangen kommt alles andere als ein Aufbaugegner ins Ablachtal. „Das ist der Verbandsligaabsteiger. Den Wangenern geht es ähnlich wie Olympia Laupheim. Auch Wangen ist schlecht gestartet und kommt jetzt langsam. Wangen hat eine sehr gute Qualität im Kader. Das ist sicher eine schwere Aufgabe“, warnt Slawig.

Vor allem auch angesichts der Tatsache, dass Mengen langsam aber sicher die Spieler ausgehen. Selbst der große, ausgeglichen besetzte Kader der Schwarz-Gelben stößt gerade an seine Grenzen. „Zu den Langzeitverletzten Eric Dehne, David Bachhofer und Dennis Ivanesic kommen noch Moritz Hayn, der sich am Knie verletzt hat, Maxi Stumpp, der sich im Spiel der zweiten Mannschaft einen Muskelfaserriss zugezogen hat und Max Schuler, der mit Grippe im Bett liegt. Und auch Dominic Merk fehlt“, sagt Slawig.

Fünf Spieler aus der zweiten Mannschaft

Dennis Ivanesic muss sich seine im Spiel gegen Reutlingen gebrochene Nase am kommenden Montag operieren lassen. „Dennis wird in dieser Vorrunde sicher nicht mehr spielen“, sagt der Trainer, der selbst am Freitag noch einmal für die zweite Mannschaft seines südbadischen Heimatvereins SGM Herdwangen/Großschönach (gegen die dritte Mannschaft Salems) gegen den Ball treten musste.

Slawig zieht Spieler aus der zweiten Mannschaft nach oben. „Wir brauchen Unterstützung aus der zweiten Mannschaft. Aber da haben wir ja junge, gute, leistungsbereite Spieler. Einige haben schon die Saisonvorbereitung mitgemacht. Und die Berufung jetzt ist ja auch eine Belohnung für ihre Arbeit“, sagt der Trainer und lobt gleichzeitig die Kreisliga-A-Mannschaft, die derzeit Tabellenführer ist. „Die machen das super. Das hätte ja kaum jemand gedacht, dass die als Aufsteiger so super dastehen“, lobt er auch die Arbeit des Trainerduos Andreas Gronbach/Andreas Beck.

So werden ‐ wie schon im WFV-Pokalspiel ‐ Henry Dinser, Marius Frank, Jannik Nörz, Johannes Fuchs und Niklas Frank zumindest auf der Bank sitzen.