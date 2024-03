Zwei Spiele, zwei Siege. Der FC Mengen hat in den vergangenen beiden Wochen gezeigt, was möglich ist, wenn die Schwarz-Gelben ihre Leistung abrufen. Am Samstag (15 Uhr, Ablachstadion) geht es nun gegen den SV Sulmetingen.

„Ja, natürlich, in so einer Situation läuft vieles leichter“, räumt Mengens Trainer Mario Slawig ein. Die beiden Siege, zu Hause gegen Harthausen/Scher und vor allem der Last-Minute-Erfolg beim TSV Straßberg am vergangenen Freitag, haben seiner Elf gutgetan. „Die Mannschaft hat im Training einen sehr engagierten Eindruck gemacht“, sagt Slawig.

Die Serie soll halten

Diese Serie wolle man nun, gegen den Riß-Vertreter SV Sulmetingen natürlich gerne fortführen. „Aber natürlich wissen wir, dass das ein richtig schweres Spiel wird. Das Hinspiel war eng. Das ist eine gute Mannschaft. Warum die aber so wenig Punkte haben... Das wissen die Sulmetinger selber besser“, sagt Slawig.

Nicht so gern scheint er sich ans Hinspiel zu erinnern. „In der ersten Halbzeit waren die Sulmetinger richtig gut“, sagt er. Mit 1:1 ging es damals (Tore: Max Schuler; Julian Guther) in die Pause. „In der zweiten Halbzeit haben sie dann etwas abgebaut und wir waren froh, dass wir das Spiel gewonnen haben“, sagt Slawig.

Mengen dreht das Hinspiel

Denn zwar brachte Dominik Martin das Heimteam nochmals in Front, doch Ladislav Varady mit zwei Treffern (53./66.) und David Bachhofer (55.), drehten die Partie vor 220 Zuschauern. „Da ist den Sulmetingern etwas die Kraft ausgegangen. Wir haben damals das Erfolgserlebnis gebraucht.“

Im Training stellte Mario Slawig am Dienstag das Spiel im letzten Angriffsdrittel in den Vordergrund. „Da haben wir im etwas zum Verhalten im letzten Drittel gemacht, die Laufwege, welche Pässe wir in welcher Situation spielen. Da hat einiges noch nicht ganz gepasst.“ Aber insgesamt sei die Mannschaft auf dem richtigen Weg. „Man merkt sukzessive, dass es besser wird“, sagt Slawig. „Der Weg in den vergangenen fünf Jahren unter Miro war ja auch sehr gut, aber natürlich bringt jeder Trainer auch eine etwas neue Philosophie mit“, sagt Slawig.

Weiter Probleme im Tor

In der Abwehr ist die Mannschaft stabil. „In Straßberg haben wir zuletzt wenig zugelassen. Eine Situation in der ersten Halbzeit, als wir bei einem Pfostenschuss ein bisschen Glück hatten und einmal, als in der zweiten Halbzeit Niklas Frank im Tor gut reagiert hat“, sagt Slawig.

Auf Niklas Frank wird er auch gegen Sulmetingen bauen, denn Tamino Eisele und Dominic Merk fehlen weiter verletzt. Außerdem droht der Umbau der Viererkette, da möglicherweise Kevin Hartl nicht zur Verfügung steht. Zur Erinnerung: Der Ex-Kapitän hatte ja ohnehin im vergangenen Sommer eigentlich die Fußballschuhe an den Nagel gehängt, nur um sie im Verlauf der Vorrunde und angesichts größerer Personalsorgen wieder auspacken zu müssen.